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Contratistas de la Alcaldía de Medellín se tomaron el Parque de las Luces por líos con pagos

Aseguraron que el operador del personal especializado viene presentando problemas con la cancelación de sus obligaciones. Después de tres horas de protesta, llegaron a acuerdos.

  • Cerca de 150 contratistas del Programa de la Unidad de Atención Integral (UAI) se ubicaron afuera del edificio Vásquez, donde opera la Secretaría de Educación de Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Cerca de 150 contratistas del Programa de la Unidad de Atención Integral (UAI) se ubicaron afuera del edificio Vásquez, donde opera la Secretaría de Educación de Medellín. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Con pancartas, vuvuzelas y parlantes, cerca de 150 contratistas del Programa de la Unidad de Atención Integral (UAI), de la Alcaldía de Medellín, se ubicaron en las afueras del edificio Vásquez, en el Parque de las Luces, para protestar por los inconvenientes que están teniendo con el pago de sus honorarios.

La manifestación comenzó pasada las 8:00 de la mañana, con la presencia del personal dedicado a la formación de jóvenes con discapacidad o necesidades especiales dentro de las instituciones educativas pertenecientes al distrito.

Una de sus principales molestias tiene que ver con el movimiento de los pagos de los honorarios que reciben por el cumplimiento de su labor, ya que este había pasado de los 10 a los 15 de cada mes, sin explicación aparente por parte del ITM, entidad encargada de la contratación del personal de este programa.

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A esto se sumó que denunciaron una precariedad en los recursos que tienen para la prestación de su labor. “Las condiciones laborales de quienes desarrollan esta labor son precarias o inciertas y esto genera afectaciones en la continuidad, oportunidad y calidad de los procesos de acompañamiento”.

Después de tres horas de manifestación y de reuniones de los líderes de la misma con funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín y del ITM, se logró llegar a una serie de acuerdo para que todo el personal pudiera retirarse de la zona antes del mediodía.

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Lo principal tiene que ver con la normalización de sus pagos, puesto que a partir de este mes el ingreso de los honorarios llegará entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto. Incluso explicaron desde la Secretaría de Educación que todo se había debido a un problema que se solucionó el pasado martes.

Así mismo, se llegó al acuerdo en otros puntos, como el equiparar los salarios de los profesionales de la UAI con otros programas para la vigencia de 2027, debido a que había inconformidad con los pagos inferiores a este personal.

También se aseguró que se garantizaba la contratación y los recursos para todo el personal de la UAI hasta la primera semana de diciembre sin inconvenientes para la operación de este programa en todas las instituciones educativas.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué protestaron los contratistas de la Unidad de Atención Integral (UAI) en Medellín?
Los contratistas de la Unidad de Atención Integral (UAI) protestaron para reclamar demoras en el pago de sus honorarios y denunciar las condiciones laborales en las que prestan sus servicios. También manifestaron preocupación por la falta de recursos para desarrollar su trabajo con estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.
2. ¿Qué hace la Unidad de Atención Integral (UAI) de Medellín?
La UAI brinda acompañamiento a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales en las instituciones educativas del Distrito de Medellín, mediante profesionales que apoyan los procesos de inclusión y atención integral.
3. ¿Qué reclamaban los contratistas de la UAI por el pago de sus honorarios?
Los manifestantes señalaron que la fecha habitual de pago cambió del día 10 al 15 de cada mes sin una explicación clara, situación que afectó su estabilidad económica. Además, cuestionaron la gestión del proceso de contratación y pagos a cargo del ITM.

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