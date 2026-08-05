Contratistas de la Alcaldía de Medellín se tomaron el Parque de las Luces por líos con pagos

Con pancartas, vuvuzelas y parlantes, cerca de 150 contratistas del Programa de la Unidad de Atención Integral (UAI), de la Alcaldía de Medellín, se ubicaron en las afueras del edificio Vásquez, en el Parque de las Luces, para protestar por los inconvenientes que están teniendo con el pago de sus honorarios.
La manifestación comenzó pasada las 8:00 de la mañana, con la presencia del personal dedicado a la formación de jóvenes con discapacidad o necesidades especiales dentro de las instituciones educativas pertenecientes al distrito.