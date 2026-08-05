Amaranto Perea felicitó al árbitro del Tolima vs. DIM por darle continuidad al juego

Deportes Tolima e Independiente Medellín fue un duelo lleno de velocidad e intensidad, algo que no es muy habitual en el fútbol colombiano , principalmente porque los árbitros le dan “manejo” con constantes pausas debido a faltas y demás. Esta continuidad del juego ayuda a que los equipos en cancha puedan plasmar sus ideas de mejor manera, algo que destacó Amaranto Perea en rueda de prensa posterior al compromiso que le dio la victoria al rojo por 3-2 ante los “Pijaos”.
"No es nada fácil hacer pleno, hemos sido contundentes. Creo que somos un equipo complicado porque hasta en desventaja hemos sido peligrosos", afirmó Perea.
En cuanto al juez central, Carlos Ortega, dijo: "quiero aprovechar para felicitar al árbitro, nuestro fútbol necesita ritmo de juego, que la pelota esté rodando constantemente. Más allá de que a nosotros nos perjudicó alguna acción, nos favoreció que se juegue".
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