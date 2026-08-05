“Cero persecución a Petro y De la Espriella”: el llamado de Uribe al próximo contralor

El Congreso se prepara para elegir el próximo 12 de agosto al nuevo contralor general de la Nación entre una lista de diez candidatos ya definida. La decisión estará en manos del Legislativo, donde el Centro Democrático, partido de gobierno, tiene la mayor representación, lo que lo convierte en un actor clave de las negociaciones previas a la votación.

En ese contexto, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al proceso en una entrevista con Noticias Caracol. Habló sobre si su partido ya tiene un candidato definido y explicó que la decisión no pasa por él directamente. “Ese es un tema que manejan el presidente del Senado con toda su prudencia, el director del partido, los compromisarios”, señaló, sin inclinarse por algún nombre específico de la terna.

Pero el expresidente aprovechó la pregunta para fijar su posición sobre el perfil que, a su juicio, debería tener el próximo jefe del organismo de control fiscal.

“Yo creo en lo siguiente: en una Contraloría que debe reducir tamaño”, afirmó, y agregó que los órganos de control “no deben pertenecer al gobierno o a la oposición”, sino ser “fundamentalmente técnicos, respetuosos de la Constitución”.

Además, planteó una reforma estructural al sistema de control fiscal territorial. “Nosotros insistiremos para acabar las Contralorías departamentales y municipales”, dijo, argumentando que en su lugar “se necesita una entidad técnica, no política” a nivel nacional. En esa misma línea, pidió “reducir el tamaño de la Contraloría nacional” y hacerla “todos los días más técnica”, apoyada en “las herramientas modernas”.