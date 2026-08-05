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“Cero persecución a Petro y De la Espriella”: el llamado de Uribe al próximo contralor

A vísperas de la elección del nuevo contralor general de la Nación, el expresidente trazó las líneas rojas para el próximo jefe del organismo: exige una entidad técnica, austera, con “cero corrupción” y completamente al margen de persecuciones o revanchas políticas.

  • El expresidente habló en entrevista sobre el tema de la elección del nuevo contralor. Se refirió al presidente saliente y al entrante. Foto: Colprensa.
    El expresidente habló en entrevista sobre el tema de la elección del nuevo contralor. Se refirió al presidente saliente y al entrante. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El Congreso se prepara para elegir el próximo 12 de agosto al nuevo contralor general de la Nación entre una lista de diez candidatos ya definida. La decisión estará en manos del Legislativo, donde el Centro Democrático, partido de gobierno, tiene la mayor representación, lo que lo convierte en un actor clave de las negociaciones previas a la votación.

En ese contexto, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al proceso en una entrevista con Noticias Caracol. Habló sobre si su partido ya tiene un candidato definido y explicó que la decisión no pasa por él directamente. “Ese es un tema que manejan el presidente del Senado con toda su prudencia, el director del partido, los compromisarios”, señaló, sin inclinarse por algún nombre específico de la terna.

Pero el expresidente aprovechó la pregunta para fijar su posición sobre el perfil que, a su juicio, debería tener el próximo jefe del organismo de control fiscal.

“Yo creo en lo siguiente: en una Contraloría que debe reducir tamaño”, afirmó, y agregó que los órganos de control “no deben pertenecer al gobierno o a la oposición”, sino ser “fundamentalmente técnicos, respetuosos de la Constitución”.

Además, planteó una reforma estructural al sistema de control fiscal territorial. “Nosotros insistiremos para acabar las Contralorías departamentales y municipales”, dijo, argumentando que en su lugar “se necesita una entidad técnica, no política” a nivel nacional. En esa misma línea, pidió “reducir el tamaño de la Contraloría nacional” y hacerla “todos los días más técnica”, apoyada en “las herramientas modernas”.

“Cero corrupción, cero impunidad, cero persecución”

El momento más enfático de la intervención llegó cuando Uribe resumió, a título personal, cuál debería ser la hoja de ruta del nuevo contralor. “Una Contraloría sin corrupción, cero corrupción, cero impunidad, cero persecución”, declaró, subrayando que se trataba de una posición que asumía a nombre propio.

El expresidente extendió ese llamado al terreno político y pidió que el organismo de control no se convierta en un instrumento de represalias, ni contra el presidente electo Abelardo de la Espriella ni contra Gustavo Petro una vez este deje la Casa de Nariño.

“Cero persecución al presidente de la Espriella, cero persecución al ya en ese momento expresidente Petro”, afirmó.

Uribe vinculó este llamado con su propia situación judicial, que atribuyó a una persecución en su contra. “Cuando en mi caso soy víctima de la persecución (...) esta indagatoria mía está fundamentalmente determinada por unas declaraciones que yo, Salvatore Mancuso, a la JEP, después de que el presidente Petro lo regresó a Colombia”, sostuvo.

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No obstante, insistió en que no buscará revancha: “Yo no voy a dedicar el resto de mis años al diente por diente, al ojo por ojo, de ninguna manera”.

Lea también: Fiscalía abrió indagación por audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre la elección del nuevo contralor general de la Nación?
En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que la elección del nuevo contralor la manejan la dirección de su partido y los compromisarios. Señaló que el organismo de control fiscal debe ser una entidad técnica, reducir su tamaño y operar bajo la premisa de «cero corrupción, cero impunidad y cero persecución».
¿Qué reformas propone Álvaro Uribe para el control fiscal y las contralorías en Colombia?
Uribe planteó eliminar las contralorías departamentales y municipales para reemplazarlas por una entidad técnica de nivel nacional. Asimismo, propuso reducir la estructura de la Contraloría General de la Nación, despolitizar los órganos de control y apoyarlos en herramientas tecnológicas para hacerlos más eficientes.
¿Cuándo y cómo elige el Congreso de la República al nuevo contralor general?
La elección del nuevo contralor general se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en el Congreso de la República, donde los senadores y representantes votarán sobre una lista concertada de diez candidatos previa negociación política de las bancadas.

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