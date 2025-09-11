David González tendrá el reto de meter al América en los 8 desde la distancia, en una Liga que no da oportunidad a nuevos técnicos

Es una paradoja: el técnico antioqueño David González salió, el 20 de agosto pasado, de Millonarios por el flojo rendimiento que tuvo el cuadro embajador en el inicio del Torneo Clausura, donde en sus primeras seis presentaciones sumó cinco derrotas (1-0 con Equidad, 0-1 ante Llaneros, 1-0 contra DIM, 3-1 frente al Tolima y 1-2 enfrentando a Unión Magdalena), y un empate (3-3 frente a Deportivo Cali).
Por eso, el exarquero paisa no siguió al frente del cuadro embajador. Su reemplazo fue el tolimense Hernán Torres, cuadro con el que fue campeón en el segundo semestre de 2012 y en el que fue bien recibido, después de que dejara el banco técnico del Deportivo Cali a finales de 2024. Sin embargo, a David González lo contrataron en América de Cali, que ahora es último en la tabla de posiciones de la Liga.
