Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, denunció millonario robo en un vuelo: esto dijo

Un trayecto entre Buenos Aires y Medellín terminó en un amargo episodio para la familia del guardameta de Atlético Nacional, el argentino Franco Armani, quienes desde su núcleo denunciaron recientemente un millonario robo.
Daniela Rendón Alzate, modelo y esposa del arquero exjugador de River Plate, hizo pública una denuncia por el robo de un millonario botín que se encontraba guardado dentro del equipaje despachado en bodega durante un vuelo comercial operado por la aerolínea Avianca.
El hecho se registró este viernes 7 de agosto de 2026 en el vuelo AV112, el cual despegó con más de una hora de retraso desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la capital argentina, hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
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