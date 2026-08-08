“Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”: De la Espriella tras atentado en Mondomo

El presidente Abelardo de la Espriella condenó este sábado el atentado con carrobomba contra el peaje de Cachimbal, en la vía Panamericana del Cauca, perpetrado pocas horas después de su posesión en Cali.
El primer mandatario envió un mensaje directo a los responsables del ataque, atribuido a estructuras de las disidencias de alias Iván Mordisco: “Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”.