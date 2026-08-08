Video | ¡No se puede creer!: insólito autogol en el Santa Fe vs. Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe recibió en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Boyacá Chicó, en un partido donde los “Leones” eran ampliamente favoritos. Se impusieron 2-0 sobre los boyacenses, sin embargo, el equipo ajedrezado tuvo demasiados errores tanto en ofensiva como en defensa. El duelo fue válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2026-2.
Cuando el duelo iba 1-0 a favor del cuadro capitalino, al minuto 76’ se presentó una jugada insólita. Tras un cabezazo sin peligro de Fagúndez, el defensor Sebastián Palma del Chicó anotó un gol en contra difícil de explicar. El movimiento indica que quiso rechazar al tiro de esquina, pero le erró e increíblemente se hizo un autogol.