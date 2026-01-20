El retorno de la pieza clave: Daniel Muñoz volvió a entrenar con Crystal Palace tras lesión y esta sería su fecha de regreso

Crystal Palace recupera a su baluarte incansable en la banda derecha. Tras un mes y medio de baja y una intervención quirúrgica en la rodilla, Daniel Muñoz está listo para reaparecer en Selhurst Park y seguir aportando goles y asistencias.
El técnico Oliver Glasner confirmó que el lateral colombiano se integró a los entrenamientos la semana anterior y, de no mediar contratiempos, integrará la lista de convocados para el duelo de este domingo ante el Chelsea a las 9:00 a.m. (hora Colombia).