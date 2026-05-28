Muñoz y Lerma entraron al selecto club de los colombianos campeones de copas en Europa: James y Bacca en el podio

Los futbolistas colombianos siguen haciendo historia en el viejo continente. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma escribieron sus nombres en las páginas doradas del balompié nacional, tras la consagración del Crystal Palace en la Uefa Conference League tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano de España.
Los futbolistas cafeteros, de 30 y 31 años respectivamente, alcanzaron el selecto grupo de colombianos que han levantado un título continental en Europa, un honor reservado para pocos en la historia de este deporte, por lo menos para este país.
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En el partido decisivo disputado en el Red Bull Arena de Leipzig, el Crystal Palace dirigido por Oliver Glasner consiguió el primer trofeo internacional de su historia. Daniel Muñoz disputó la totalidad del encuentro como titular, mientras que Jefferson Lerma permaneció en el banco de suplentes y no tuvo acción.
Tras el éxito conquistado en territorio alemán, ambos jugadores viajarán a territorio colombiano para unirse a la concentración de la selección con miras a la Copa del Mundo, tras quedar en la lista de los 26 convocados a la cita orbital.