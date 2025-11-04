¿Cristiano se dedicará al pádel? El portugués reveló que su retiro del fútbol será pronto

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reveló en una entrevista con Piers Morgan publicada este martes, que planea retirarse “pronto”.

El jugador del Al Nassr saudita compartió sus reflexiones sobre su futura retirada en una entrevista concedida al animador británico Piers Morgan y publicada en la plataforma YouTube.

“Será pronto, pero creo que estaré preparado”, confesó al ser preguntado sobre cuándo piensa colgar las botas.

“Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil”, confesó el astro portugués de 40 años.

“Pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión”, añadió.

Ronaldo, autor de 952 goles en su carrera, es uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del fútbol. Actualmente ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.

El portugués confía en poder vivir sin el fútbol, y confesó que desea concentrarse en su familia y en los otros centros de interés.