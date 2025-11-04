Wílmar Roldán está cerca de llegar a marca histórica en el arbitraje nacional, ¿de qué se trata?, acá le contamos

El juez antioqueño Wílmar Roldán, quien completa 22 años de carrera profesional y fue designado como el Mejor Árbitro de América en 2013, está cerca de alcanzar una marca importante en el arbitraje nacional.
Según datos del estadígrafo Álvaro Hincapié, Roldán está a 18 compromisos de Liga Colombiana de alcanzar la cifra de 500 partidos como árbitro en el fútbol profesional colombiano.
Roldán, que inició su carrera el 23 de febrero de 2003 en el duelo entre Millonarios y Once Caldas, acaba de dirigir su más reciente partido en el clásico 341 entre Atlético Nacional y el DIM, encuentro que ganó el cuadro verde por 5-2.