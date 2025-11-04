Este miércoles, Medellín conocerá el estadio que hará historia en América Latina, y usted podrá asistir gratis

El corazón deportivo de Medellín está a punto de latir con más fuerza. El estadio Atanasio Girardot, símbolo de pasión, encuentro y orgullo para miles de paisas, será sometido a una remodelación integral sin precedentes. La noticia, que había sido esperada durante años por hinchas, deportistas y amantes del entretenimiento, se hará realidad con la presentación oficial del proyecto este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., según anunció el alcalde Federico Gutiérrez.
“Vamos a mostrar el proyecto del estadio que la gente se merece; va a quedar espectacular”, aseguró el mandatario, visiblemente emocionado por un plan que promete transformar no solo la infraestructura, sino la experiencia de asistir al escenario más emblemático de la ciudad.
El Atanasio Girardot, conocido como La Cuna del fútbol y del entretenimiento en Medellín, ha sido testigo de gestas históricas y momentos inolvidables: finales de liga, clásicos vibrantes, noches de Copa Libertadores, conciertos multitudinarios y eventos culturales que han llenado de vida sus tribunas. Con más de 50 partidos de fútbol al año y una intensa agenda de espectáculos, el estadio se ha convertido en un verdadero punto de encuentro entre deporte, cultura y ciudadanía.
Ahora, la ciudad se prepara para que este recinto dé un salto hacia el futuro. “Queremos que tenga más capacidad, que sea más que digno; que se convierta en uno de los mejores estadios de América Latina y del mundo. Además, que podamos traer finales de torneos internacionales y que quien asista al Atanasio Girardot disfrute de una buena experiencia”, agregó Gutiérrez, al destacar la visión global que acompaña el proyecto.