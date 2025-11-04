“Es un mentirosillo incorregible”: exmagistrado Pinilla responde a Petro por su versión sobre el papel del M-19 en la tragedia del Palacio de Justicia

Han pasado cuatro décadas desde la tragedia del Palacio de Justicia, pero las heridas siguen abiertas. En octubre de 2020, un informe de 489 páginas elaborado por tres investigadores de la Comisión de la Verdad, entre ellos el exmagistrado Nilson Pinilla, reconstruyó lo ocurrido durante la toma y retoma del edificio, con base en más de 200 testimonios.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Pinilla revisita las conclusiones de ese documento y advierte sobre los intentos actuales de reescribir la historia. Cuestiona, en particular, al presidente Gustavo Petro, a quien llama “mentirosillo” por, según él, intentar exculpar al M-19 de su responsabilidad en los hechos.