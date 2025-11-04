x

Escalada violenta con masacre, carrobomba y secuestro de soldados en Meta y Cauca: ¿y la “paz total” qué?

Las disidencias de las Farc azotaron el puente festivo con secuestros, masacres y un carrobomba. Dos soldados siguen en poder de ilegales.

  • El carrobomba que dejó dos muertos y 16 heridos en el municipio de Suárez, Cauca, ocurrió en la principal calle comercial, en cercanías a una estación de Policía, aumentando la zozobra de la gente. FOTO tomada de video
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

04 de noviembre de 2025
La masacre de cinco personas en una taberna de Corinto, un carrobomba en Suárez, la muerte de un militar en Patía y el secuestro de dos soldados en una asonada en Mapiripán, tienen dos elementos en común: las disidencias de las Farc y la débil respuesta de las autoridades encargadas del orden público.

El hecho más reciente fue el insólito doble secuestro de dos soldados profesionales en el Meta, que fueron retenidos en una asonada, entregados a un cura y luego raptados de nuevo a las pocas horas.

La historia comenzó al amanecer del lunes festivo, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Omega acompañaron a unos agentes del CTI en la captura de una mujer, en la vereda Getsemaní, de Mapiripán.

Luego de la evacuación de la capturada y los agentes, 400 personas rodearon a los militares que quedaban en el territorio. Esa muchedumbre “habría sido objeto de constreñimiento y coacción por parte del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc”, informó la Institución.

En las primeras horas retuvieron a un teniente y tres soldados; ese mismo lunes liberaron más tarde al oficial y a uno de los soldados.

A los otros dos, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, les quitaron las armas y el uniforme, entregándoles ropa de civil, y se los llevaron a un paraje desconocido.

A las 11.30 a.m. de este martes, luego de una negociación entre las autoridades y la comunidad, los soldados fueron entregados a un párroco de la región, pero a 22 kilómetros de distancia del sitio del rapto, monte adentro en la vereda Alto Quebradón, lo que dificultó la pronta llegada de una comisión humanitaria de la OEA, que iría a recogerlos.

“Cuando los dos vehículos de la OEA llegan a sitio (cuatro horas después), nos dimos cuenta de que la población civil volvió a secuestrar a nuestros soldados”, confirmó el general Carlos Marmolejo, jefe de la Fuerza de Tarea Omega.

La mala racha había comenzado el 30 de octubre, con un ataque con drones y explosivos en la entrada del casco urbano de El Patía, Cauca, en el que murió el soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y 10 de sus compañeros quedaron heridos. El atentado fue cometido por el frente Carlos Patiño del EMC.

Pese a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo en reciente entrevista con EL COLOMBIANO que “no estamos perdiendo la guerra”.

A su juicio, “si muere algún policía o militar es para que no mueran civiles por decenas. No estamos con las manos atadas, hemos incrementado la ofensiva, pero combatir el crimen produce un daño no deseado, porque somos el escudo protector. Si no hacemos esas operaciones, se traslada la violencia a la población civil. Es algo muy doloroso, este año llevamos 150 asesinados, más que el año pasado”.

