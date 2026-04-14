Estos son los partidos que tendrán los equipos colombianos en Libertadores esta semana

El colombiano Independiente Santa Fe y su goleador Hugo Rodallega irrumpen este miércoles en el oasis que el Corinthians encontró la semana pasada al ganar en su debut en la Copa Libertadores, en medio de un desierto de crisis financiera e institucional.
Con su victoria 2-0 ante el Platense en Argentina, en la apertura del Grupo E de la Libertadores, el Timão rompió una cadena de partidos sin triunfos que arrastraba desde febrero.
Fue el estreno de Fernando Diniz como entrenador del cuadro paulista, tras la destitución de Dorival Júnior. El fútbol, sin embargo, nunca da tregua.
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El fin de semana, de regreso en el Brasileirão, el Corinthians empató 0-0 el derbi contra el Palmeiras y ahora tiene una seria amenaza que sortear en casa en el torneo continental.
A sus 40 años, Rodallega atraviesa un momento brillante en Santa Fe, con cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis partidos en el fútbol colombiano.
Y está listo para volver a jugar en Brasil, donde vistió, con altibajos, la camiseta del Bahía entre 2021 y 2022.