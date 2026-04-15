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Fuerte neblina en El Dorado provoca 12 cancelaciones de vuelos, principalmente a Medellín: aquí los detalles

La densa neblina en El Dorado obligó a cancelar 12 vuelos y generó retrasos y desvíos, afectando especialmente rutas hacia Medellín en la mañana.

  • Pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones en El Dorado por la fuerte neblina que ha afectado la operación aérea este 15 de abril. FOTO COLPRENSA.
    Pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones en El Dorado por la fuerte neblina que ha afectado la operación aérea este 15 de abril. FOTO COLPRENSA.
  • Fuerte neblina en El Dorado provoca 12 cancelaciones de vuelos, principalmente a Medellín: aquí los detalles
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Por la fuerte neblina en el aeropuerto de El Dorado, se está provocando malestar a cientos de viajeros en la mañana de este 15 de abril. Las aerolíneas han tenido que hacer “malabares” para mantener la programación de los vuelos, pero ya se han presentado desvíos, retrasos y hasta cancelaciones, principalmente hacia Medellín.

De hecho, la aerolínea Latam confirmó a EL COLOMBIANO que canceló 12 vuelos, en especial hacia Medellín, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas en la terminal aérea de la capital colombiana.

La aerolínea indicó: “Hasta el momento las cancelaciones han sido principalmente a ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali y Cartagena”.

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“Estamos reprogramando a los pasajeros afectados en vuelos de itinerario de hoy y continuamos trabajando para ofrecer soluciones a nuestros pasajeros”, culminó.

Avianca tuvo que hacer desvíos

Por su parte, Avianca sostuvo que no se han visto en la obligación de hacer cancelaciones, pero sí desvíos para mantener la seguridad a sus usuarios.

Fuerte neblina en El Dorado provoca 12 cancelaciones de vuelos, principalmente a Medellín: aquí los detalles

Sobre las 7 de la mañana de este miércoles, la Aeronáutica Civil manifestó que en las próximas horas se estima una mejora en la visibilidad para recuperar la normalidad en las operaciones.

Asimismo, invitó a los usuarios a mantenerse informados sobre el estado de los viajes y a consultar directamente con cada una de las aerolíneas sobre los horarios.

Entérese: La solicitud que le hizo Yeferson Cossio a Avianca tras incidente con gas químico en vuelo a Madrid

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