Valencia y Cepeda protagonizaron nuevo choque en el Senado, ¿de qué se trató esta vez?

A falta de debates previos a la primera vuelta presidencial, los candidatos del Centro Democrático y del Pacto Histórico hicieron de sus atriles en el Congreso el epicentro de la discusión. Ya van tres rondas. En la intervención que se llevó a cabo el día de ayer, lo que inició como un debate sobre el avalúo catastral terminó convirtiéndose en enfrentamiento en la Plenaria del Senado. El intercambio se caldeó cuando Cepeda cuestionó la presencia de Ciro Ramírez (Centro Democrático), recientemente condenado por corrupción.

El inicio de la discusión

Todo inició cuando la senadora Paloma Valencia cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió acciones legales y disciplinarias contra alcaldes por el manejo de las protestas ante el alza del impuesto predial. En su mensaje a través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”. Sobre esto, la candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) encaró directamente a Cepeda: “Yo sí quisiera preguntarle al candidato del Gobierno, el senador Cepeda, qué piensa él de las amenazas del Presidente a los alcaldes, que les dice que si continúan defendiendo a los ciudadanos por los altísimos cobros del predial, él mismo los va a sacar. Yo sí quisiera que nos explique cómo es que el presidente va a sacar a los alcaldes”.

La congresista uribista defendió que los incrementos en los avalúos provienen de decisiones del Gobierno Petro y recordó la necesidad de “revivir el proyecto de ley que tuvo el Centro Democrático que impedía que los cobros prediales crecieran de esta manera”.

El contraataque de Cepeda

Sin responder directamente al cuestionamiento sobre los alcaldes, el senador Iván Cepeda utilizó su turno en el atril para cuestionar la presencia y el registro en la sesión del senador Ciro Ramírez, recientemente condenado por la Corte Suprema de Justicia a 23 años de cárcel por corrupción. “Si vamos a hablar de criminales, de una vez vayamos al punto directamente: ¿qué hace el senador Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado en esta sesión? Hablando de un criminal, senadora Valencia”, sentenció Cepeda. El líder del Pacto Histórico y puntero en las encuestas presidenciales calificó la situación como “absolutamente impresentable”. Insistió en sus críticas por la presencia de Rodríguez, y cuestionó que alguien que ya cuenta con una condena por apropiarse de recursos de la paz se registrara en la plenaria.

Así siguió el rifirrafe

La respuesta de la senadora Valencia no se hizo esperar, desmarcándose de cualquier vínculo con la criminalidad o con su colega de bancada condenado. “Yo no tengo amigos en las cárceles ni acepto que desde ninguna cárcel nadie me apoye. No acepto apoyos ni reuniones con criminales ni me abrazo con ellos”, afirmó tajantemente, añadiendo que “quien se unta las manos de sangre y de corrupción no tiene derecho a estar en el Congreso”. Asimismo, recalcó que su labor no es buscar apoyo de delincuentes, sino “cómo los metemos presos”.

La respuesta de Ramírez