Exalcalde de Tunja enfrentará juicio por irregularidades en contratación y presuntas amenazas

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde ruso de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en contrataciones irregulares que, según el ente acusador, habrían tenido como propósito lograr el retiro de una demanda que cuestionaba la legalidad de su elección en 2023. Junto a Krasnov, también fueron acusadas la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez. “Las cinco personas deberán responder en juicio oral, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, según la Fiscalía. Entérese: Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, enfrenta otros líos judiciales aparte de la nulidad de su elección, ¿cuáles y por qué?

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien ya fue judicializado por estos hechos, mediante contratos de prestación de servicios, con el objetivo de que este desistiera de demandar por nulidad electoral al entonces mandatario. Las actuaciones ilegales detectadas, según la Fiscalía, tenían como propósito que la persona contratada retirara la demanda de nulidad presentada contra la elección del mandatario municipal. El ente acusador precisó que los señalados se habrían coordinado para vincular al abogado a la administración municipal, luego de que este interpusiera en noviembre de 2023 una acción de nulidad contra la elección de Mikhail Krasnov. Lea también: Alcalde de Tunja y su secretario, en la mira de la Procuraduría por posible contratación irregular La Fiscalía señala que en febrero de 2024 se suscribió un primer contrato por cerca de $19,8 millones, que no se ejecutó. En cumplimiento de compromisos adquiridos en diferentes reuniones, ese contrato hacía parte de un acuerdo orientado a lograr el retiro de la acción judicial.