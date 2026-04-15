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Petro atacó a codirectora del Banco de la República que él mismo nombró; la trató de “fascista”

El mandatario sigue los ataques contra el emisor por la decisión de subir las tasas de interés y en su última mención a la entidad arremetió contra una de las integrantes de la junta que fue nombrada por él. Aquí los detalles.

  • El presidente Gustavo Petro arremetió contra la codirectora Laura Moisá. Fotos: Captura de video presidencia y Universidad Nacional
    El presidente Gustavo Petro arremetió contra la codirectora Laura Moisá. Fotos: Captura de video presidencia y Universidad Nacional
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La última decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25 % generó una ruptura entre el Gobierno Nacional y el emisor que ha resultado en el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta, y varios ataques del presidente Gustavo Petro a los directivos de la entidad.

Sin embargo, uno de los últimos ataques del jefe de Estado fue dirigido a la codirectora del Banco, Laura Moisá, quien fue nombrada por él junto a César Giraldo en enero del año pasado.

Lea también: “En épocas preelectorales siempre sube el salario mínimo por encima de lo normal”, Laura Moisa, codirectora del Banrep

“La señora que está en la Junta fue del EPL, más Marxista que yo”, dijo el presidente en alusión a Moisá en su último Consejo de Ministros. “Era de izquierdas radicales la señora de la Junta y ahora es fascista”, agregó el mandatario.

Curiosamente, Laura Carla Moisá Elicabide llegó al Banrep luego de desempeñarse como vicerrectora de la Universidad Nacional, sede Medellín, en un ambiente de críticas por parte de la oposición que la acusaban de ser una activistas a favor del Ejecutivo y hasta la señalaron de ser “comunista”.

Inclusive, en el momento en que se oficializó la llegada de Moisá al banco, el centro de pensamiento Libertank advirtió que el emisor estaba en riesgo porque la académica apoyaba “abiertamente la economía heterodoxa”, además de tener “una visión que prioriza la intervención estatal, redistribución y políticas progresistas”.

Petro ha sostenido que la decisión del emisor se dio con fines políticos. “Transportamos la riqueza a otros países. Eso es lo que hizo la Junta Electiva del Banco de la República. Por sectarismo político e ignorancia”, mencionó en Ipiales.

Sin embargo, es el jefe de Estado quien tiene las mayorías en la junta del emisor, pues aparte del nombramiento de Moisá, a quien calificó de “fascista” pese a que fue ella una de las que votó para no alterar las tasas de interés, el presidente ha nombrado a otros integrantes de la junta como Olga Lucía Acosta, César Giraldo y quien es actualmente el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Cuatro de los siete participantes de la junta del Banco de la República han sido nombrados por el mandatario.

Laura Moisá es economista con magíster en Ciencias Económicas y doctora en Desarrollo Económico. Antes de llegar al emisor, según la hoja de vida publicada en Banrep, se ha dedicado a la docencia en la Universidad Nacional, Universidad Sergio Arboleda y la Escuela Superior de Administración Pública.

Siga leyendo: Así fue la reunión más tensa del año del Banco de la República; esto dicen las minutas

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