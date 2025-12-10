Con la captura de tres personas, se esclarece millonario hurto a establecimiento comercial en Concordia, Antioquia

Alias Libaniel, Yeison y Molina fueron los tres presuntos responsables de un millonario hurto en el municipio de Concordia, Suroeste antioqueño, a quienes la Policía capturó dos días después de cometer el crimen.

A la 1:30 de la madrugada del 5 de diciembre, estos tres sujetos habrían ingresado a un establecimiento comercial del barrio Centro, y, al parecer, robaron de allí una alta suma de dinero en efectivo.

Paso seguido, el propietario del negocio reportó el hurto de $125 millones, no obstante, de acuerdo con versiones policiales, uno de los capturados, además administrador del establecimiento, presuntamente llevaba a cabo robos reiterativos en menor cuantía, a lo que el dueño respondía sin saber aún quién era el responsable.