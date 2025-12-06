El conmovedor mensaje de Guillermo Celis, del Junior, tras la muerte de su madre biológica: “Te pude conocer antes de tu partida”

La vida de Sandra María Álvarez Méndez, una mujer de 59 años y madre biológica del futbolista del Junior de Barranquilla, Guillermo León Celis Montiel, se apagó trágicamente en un reciente accidente de tránsito, según confirmaron las autoridades, medios locales y el propio jugador. Le puede interesar: “Tenemos un máximo respeto”: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial La señora, oriunda de Sampués, Sucre, fue arrollada por una motocicleta en la vía Planeta Rica - Sincelejo, específicamente a la altura del corregimiento La Ye, jurisdicción de Sahagún, Córdoba, cuando transitaba en la tarde-noche por el lugar.

Sin embargo, la mujer perdió la vida tras las graves heridas por el fuerte impacto del accidente ocurrido puntualmente este jueves 4 de diciembre, alrededor de las 6:30 p.m. Y es que, como dicen por ahí, “madre, es madre”, y a pesar de no haberlo criado y ser amparado por padres adoptivos, el jugador se despidió de su mamá biológica por medio de un conmovedor mensaje en el que aseguró no tener “rencores”.

Guillermo Celis llegando a un partido con el Junior de Barranquilla. FOTO: Tomada de redes sociales @JuniorClubSA

Los detalles del accidente

Según el informe oficial de la Policía, la señora Álvarez Méndez fue impactada por una motocicleta de placas QXS-53D, marca Yamaha SZ16R, modelo 2015, de color gris y negro. Tras el siniestro, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, precisamente al Hospital San Juan, donde lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones por el impacto de la moto y posteriormente contra el asfalto, no fue posible salvarle la vida. En contraste, el conductor de la moto, un docente de 36 años, resultó ileso. Al momento del reporte, las autoridades se encontraban en proceso de establecer las hipótesis que rodearon la causa precisa del fatal accidente. La prensa de Córdoba, como el medio regional Cereté Noticias, indicó que Sandra María Álvarez Méndez residía en el barrio El Corocito de Sahagún y era una persona reconocida y apreciada por la mayoría de los habitantes en la zona.

El emotivo mensaje y adiós de Guillermo Celis

A pesar de haber sido desamparado en su niñez y criado por una familia adoptiva, de la cual adquirió sus apellidos y el afecto necesario, el volante del Junior no guardaba rencor hacia su madre biológica. Por ello, este viernes 5 de diciembre, Celis lamentó públicamente el fallecimiento de Sandra María a través de sus historias de Instagram, con un mensaje cargado de gratitud y perdón. “Descansa en paz, gracias por traerme a este mundo, por no tomar otra decisión. Gracias porque fuiste la persona que Dios escogió para tenerme en tu vientre, le doy gracias a él porque te pude conocer antes de tu partida. Dios te tenga en su santa gloria. Tomaste una decisión valiente al dejarme ir, no te reprocho nada, nunca tuve rencor en mi corazón”, expresó el futbolista.

El mensaje de despedida de Guillermo Celis para su mamá biológica. FOTO: Tomada de redes sociales @guillermocelismontiel28

Celis, quien venía de salir lesionado del crucial partido que Junior ganó 2-1 al club América de Cali por la Liga BetPlay II, agregó en su mensaje que en donde estén, recibirán las bendiciones de Dios, agradeciéndole “en todo tiempo”. “Hoy te despido, ¡que Dios te abrace! Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero también tenemos que sufrir con él para compartir su gloria. Tus planes son soberanos. Gracias en todo tiempo”, concluyó.

Celis le agradeció a todos por los mensajes recibidos tras la muerte de sus madre. FOTO: Tomada de redes sociales @guillermocelismontiel28