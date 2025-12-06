El conmovedor mensaje de Guillermo Celis, del Junior, tras la muerte de su madre biológica: “Te pude conocer antes de tu partida”

La vida de Sandra María Álvarez Méndez, una mujer de 59 años y madre biológica del futbolista del Junior de Barranquilla, Guillermo León Celis Montiel, se apagó trágicamente en un reciente accidente de tránsito, según confirmaron las autoridades, medios locales y el propio jugador.
La señora, oriunda de Sampués, Sucre, fue arrollada por una motocicleta en la vía Planeta Rica - Sincelejo, específicamente a la altura del corregimiento La Ye, jurisdicción de Sahagún, Córdoba, cuando transitaba en la tarde-noche por el lugar.