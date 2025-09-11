Conmebol cambia sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, Santa Cruz fue descartado por Asunción

El estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz, Bolivia, fue descartado como sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025 el 22 de noviembre y en su lugar se disputará en Asunción en la misma fecha, anunció la Conmebol.
“La Conmebol informa que pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio ‘Tahuichi’ Aguilera arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025”, señaló el organismo regional en un comunicado.