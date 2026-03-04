x

Linda victoria de Colombia ante Argentina en la SheBelieves Cup

Con una bella anotación de Linda Caicedo, Colombia triunfó contra Argentina y logró su primera victoria en el certamen estadounidense.

  • Linda Caicedo, figura de Colombia ante Argentina. FOTO X-SELECCIÓN
    Linda Caicedo, figura de Colombia ante Argentina. FOTO X-SELECCIÓN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Con Linda Caicedo como su conductora, protagonista y goleadora, Colombia se impuso 1-0 este miércoles en la segunda jornada de la SheBelieves Cup en El Geodis Park, estadio ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Caicedo, con su desequilibrio, fue la encargada de hacer la diferencia ante un rival fuerte en marca.

Fue hasta el minuto 64, tras una gran jugada colectiva y con asocio con Leicy Santos, cuando Linda, con una maniobra individual y en velocidad, quedó sola ante la portera Lara Esponda, le picó el balón y lo envió al fondo de la red.

En la parte inicial, y tras una cabalgata desde la mitad del campo, Caicedo ya había dado aviso de su nivel, pero en ese instante, tras la bonita jugada, Esponda detuvo su disparo.

Fue el tanto número 18 de la jugadora del Real Madrid con la selección Colombia.

Lea: La Selección Colombia femenina no tuvo un buen debut en la SheBelieves Cup 2026

Tras la derrota contra Canadá 4-1, esta fue la segunda salida del elenco Tricolor en la actual edición del minitorneo anual que se disputa en suelo norteamericano, y que tiene al elenco anfitrión con siete títulos en diez citas celebradas desde 2016. Cabe recordar que el último campeón fue Japón, mientras que Colombia fue tercera en 2025.

La SheBelieves Cup le sirve de preparación a Colombia para los tres partidos de eliminatorias de clasificación al Mundial de 2027 que afrontará en abril (ante Venezuela, día 10; contra Chile, el 14; y Argentina, 18).

Colombia, que dirige Ángelo Marsiglia, alineó este miércoles con Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos, Manuela Pavi, Linda Caicedo y Valerín Loboa.

Argentina, bajo la conducción de Germán Portanova, formó con Lara Esponda; Sofía Domínguez, Sophía Braun, Aldana Cometti, Milagros Martín; Justina Morcillo, Vanina Preininger, Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo, Maricel Pereyra y Agostina Holzheier.

En su siguiente y última presentación en suelo estadounidense, Colombia se medirá este sábado (3:30 p.m.) al combinado local, que en su estreno derrotó 2-0 a Argentina.

Siga leyendo: Linda Caicedo recibió otro reconocimiento: fue exaltada como la mejor jugadora del mes en la Liga de España

Seleccion Colombia Femenina
Colombia
Estados Unidos
Linda Caicedo
