Linda victoria de Colombia ante Argentina en la SheBelieves Cup

Con Linda Caicedo como su conductora, protagonista y goleadora, Colombia se impuso 1-0 este miércoles en la segunda jornada de la SheBelieves Cup en El Geodis Park, estadio ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Caicedo, con su desequilibrio, fue la encargada de hacer la diferencia ante un rival fuerte en marca.

Fue hasta el minuto 64, tras una gran jugada colectiva y con asocio con Leicy Santos, cuando Linda, con una maniobra individual y en velocidad, quedó sola ante la portera Lara Esponda, le picó el balón y lo envió al fondo de la red.

En la parte inicial, y tras una cabalgata desde la mitad del campo, Caicedo ya había dado aviso de su nivel, pero en ese instante, tras la bonita jugada, Esponda detuvo su disparo.

Fue el tanto número 18 de la jugadora del Real Madrid con la selección Colombia.

Tras la derrota contra Canadá 4-1, esta fue la segunda salida del elenco Tricolor en la actual edición del minitorneo anual que se disputa en suelo norteamericano, y que tiene al elenco anfitrión con siete títulos en diez citas celebradas desde 2016. Cabe recordar que el último campeón fue Japón, mientras que Colombia fue tercera en 2025.