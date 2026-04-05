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Selección Colombia empató sin goles contra Ecuador en su debut en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

Los dirigidos por Fredy Hurtado buscan uno de los siete cupos para el Mundial de la categoría en Qatar, en noviembre próximo.

  • La Selección Colombia Sub 17 masculina empató en el debut ante Ecuador en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia Sub 17 masculina empató en el debut ante Ecuador en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
05 de abril de 2026
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La Selección Colombia Sub 17 que dirige Fredy Hurtado igualó 0-0 contra Ecuador en el debut en el Sudamericano que se disputa en Paraguay y da siete cupos al Mundial de Qatar en noviembre de 2026.

En un duelo bastante disputado, muy reñido y con un gran despliegue físico, el cuadro cafetero tuvo en el final del juego la opción más clara de gol cuando el cabezazo de Matías Caicedo pegó en el palo derecho del arco ecuatoriano.

La Selección Colombia formó con Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Ánderson Murillo, Simón Rojas; Samuel Martínez, Luis Maturana, Julio Sinisterra; José Escorcia y Adrián Morquera.

Tras el primer tiempo sin goles, los ecuatorianos sufrieron la expulsión de Nixon Ayovi por doble amarilla a los 48 minutos del compromiso.

Aunque Colombia intentó buscar el arco rival, los ecuatorianos se pudieron agrupar para contener los ataques de la Tricolor que sufrió con la marca fuerte del rival.

Carlos Rodríguez y Dilan Bonilla ingresaron a los 69 minutos, mientras que a los 82 entraron Álex Gómez, Matías Caicedo y a los 89 Éider Carrillo.

Precisamente Caicedo, a los 90+8, tuvo la mejor opción para Colombia, pero el palo negó el gol del colombiano.

Otro de los destacados fue el arquero Luigi Ortiz, que respondió en las dos opciones que tuvo el rival en los minutos 68 y 82.

Con este resultado, Ecuador se mantiene como líder con cuatro unidades, seguido por Chile y Colombia con un punto, a la espera de que se termine el otro juego del grupo que disputaban Uruguay y Paraguay, en el cierre de esta edición.

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