Selección Colombia empató sin goles contra Ecuador en su debut en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

La Selección Colombia Sub 17 que dirige Fredy Hurtado igualó 0-0 contra Ecuador en el debut en el Sudamericano que se disputa en Paraguay y da siete cupos al Mundial de Qatar en noviembre de 2026.
En un duelo bastante disputado, muy reñido y con un gran despliegue físico, el cuadro cafetero tuvo en el final del juego la opción más clara de gol cuando el cabezazo de Matías Caicedo pegó en el palo derecho del arco ecuatoriano.
La Selección Colombia formó con Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Ánderson Murillo, Simón Rojas; Samuel Martínez, Luis Maturana, Julio Sinisterra; José Escorcia y Adrián Morquera.