Descarga mortal en Doradal: un rayo acabó con 25 cabezas de ganado

Una descarga eléctrica causada por una tormenta mató a 25 cabezas de ganado en Doradal, en el Magdalena Medio antioqueño, provocando pérdidas económicas para un productor de la zona.
De acuerdo con el reporte entregado por el propietario de la finca, la descarga atmosférica impactó la zona donde los animales buscaban refugio de la lluvia, provocando la muerte instantánea de gran parte del hato. Entre las pérdidas se encuentran un toro, nueve vacas, nueve crías machos y seis crías hembras.
Las imágenes grabadas en el lugar muestran a los animales tendidos en diferentes puntos del terreno, varios de ellos cerca de una cerca de alambre de púas y bajo los árboles del potrero, sitios donde el ganado suele agruparse cuando se presentan precipitaciones intensas.