Juan Manuel Nardini está convencido de que Paisas tiene el carácter para ser campeón de la Liga Profesional de Baloncesto

Con el recuerdo fresco de la batalla vivida en Villavicencio en la semifinal y la mira puesta en el tricampeonato, Paisas está listo para, desde este martes, a las 8:00 p.m., en Cali, buscar el título en la final de la Liga Profesional de Baloncesto ante Toros del Valle. Su entrenador Juan Manuel Nardini lo tiene claro: en esta instancia la estrategia ya está planteada, y la verdadera diferencia se marcará con el carácter y la personalidad que tiene el equipo.

¿Cómo están usted y el grupo para esta final ante Toros?

“Muy bien, muy contentos de estar en la final y ahora vamos enfocados en ganarla. Cuando llegué, el objetivo era avanzar y ahora, si me preguntas, la meta primordial es ganarla. El equipo ha ido evolucionando, creciendo y estamos concentrados en que podemos y vamos a luchar para triunfar y darle otra alegría a nuestra gente, que se ha portado tan bien con nosotros”.

¿Cómo preparó esta instancia del torneo con el equipo?

“Lo primero fue dejar descansar al equipo porque la semifinal fue muy fuerte; venían con muchos golpes, cansados de un viaje largo, con un juego que se fue a tiempo extra, y por eso decidimos que era mejor descansar para retomar el trabajo con la opción de gestionar mejor las cargas”. También le puede interesar: Las armas de Paisas para buscar el tricampeonato de la Liga Profesional de baloncesto en Colombia

¿Qué tan importante fue superar el tercer juego en Villavicencio, en tiempo extra y tras pasar el disgusto de la decisión de los árbitros?, ¿en qué fortaleció eso a Paisas?

“El momento en Villavicencio fue complejo, una injusticia; creería que hasta hubo falla en la interpretación del reglamento, pero el equipo reaccionó muy bien, lo tomó de manera positiva y buscó la revancha. Por ello salimos con una determinación absoluta para consolidar el triunfo y así lo hicimos, de manera contundente, sin dejarle al rival un segundo para que reaccionara, defendiendo más duro y arrollándolos a punta de garra, corazón y pundonor”.

¿Cuál es la principal arma que tiene Paisas para buscar el tricampeonato?

“Creo que es el carácter para jugar, la personalidad que tenemos para ir adelante. Jugamos ocho partidos en el cierre y ganamos siete. En el que perdimos ante Piratas tuvimos dos opciones claras de ganarlo, una de ellas de José Lozano: la pelota se quedó girando en el aro y finalmente se salió. Pero en estos juegos el grupo me demostró ese carácter que se necesita para ser campeón del torneo”. Lea además: Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

¿Usted es un técnico tranquilo, más calmado, más estratégico? ¿Cómo define su estilo?

“Yo creo mucho en el tema del liderazgo situacional, ajustándome a las necesidades que me va mostrando el grupo. Ahora veo un plantel con personalidad y ya no es momento de empujarlo porque los jugadores ya están metidos en el cuento. Ahora es estar sereno y ayudar al equipo en momentos específicos donde se necesite la pausa y la estrategia”.

¿Le preocupa encontrarse un ambiente poco amable para usted y el grupo en la final?

“Ya nos pasó en Villavicencio y demostramos personalidad, el grupo reaccionó muy bien. Más que pensar en qué nos vamos a encontrar, quisiera que las finales, allá y sobre todo acá en nuestra casa, sean con coliseo lleno, colmado. Que sintamos, como lo hemos vivido en la Universidad de Medellín, ese aliento desde la tribuna, eso es fantástico. Y que mucha gente también se conecte y vea la final por la televisión, porque todo eso le hace bien al baloncesto colombiano”. También puede leer: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

¿Cómo se imagina esta serie?

“Te digo cómo no me imagino una final: por ejemplo, con poca gente en el coliseo, no, eso no, jamás; ni tampoco una final sin nervios, sin clima tenso. Una final es eso, y para eso uno se prepara y es por lo que lucha, por sentir todo eso que se vive en una final: nervios, tensión, mucho público y alegría”.

¿Tiene algún ritual para la final?, ¿cómo se prepara para unos juegos tan definitivos?

“No hago diferencia entre un partido regular y una final, porque soy de construir hábitos. Entonces hago siempre lo mismo: el día previo, estar tranquilo en casa, ver videos, hacer anotaciones, pensar en qué nos podemos encontrar, en qué nos puede pasar... La idea es tener en mi cabeza todos los escenarios posibles para así poder tomar las decisiones en el juego sin arrancar con un papel en blanco, sino con alguna preparación previa”. Lea también: Marcus Weathers, el ‘rey’ de los tapones en la Liga, está listo para buscar la final con Paisas

Profesor, ¿qué cuentas hace usted para poder celebrar el título en casa?