Juan Manuel Nardini está convencido de que Paisas tiene el carácter para ser campeón de la Liga Profesional de Baloncesto

Con el recuerdo fresco de la batalla vivida en Villavicencio en la semifinal y la mira puesta en el tricampeonato, Paisas está listo para, desde este martes, a las 8:00 p.m., en Cali, buscar el título en la final de la Liga Profesional de Baloncesto ante Toros del Valle. Su entrenador Juan Manuel Nardini lo tiene claro: en esta instancia la estrategia ya está planteada, y la verdadera diferencia se marcará con el carácter y la personalidad que tiene el equipo.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8