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En Antioquia se vendieron casi 25.000 carros nuevos en los primeros cinco meses de 2026

Medellín y el Valle de Aburrá mantuvieron el impulso del mercado automotor colombiano. Las matrículas de carros nuevos entre enero y mayo aumentaron 55,2% en todo el departamento.

  • La mayor parte de las matrículas registradas en Antioquia provino de Medellín y el Valle de Aburrá. Foto: Archivo El Colombiano
    La mayor parte de las matrículas registradas en Antioquia provino de Medellín y el Valle de Aburrá. Foto: Archivo El Colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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El mercado automotor continúa mostrando un fuerte dinamismo en Antioquia. Según cifras de Fenalco y la Andi, solo en mayo de 2026 se matricularon 5.279 carros nuevos en el departamento, lo que representa un crecimiento de 43,8% frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 3.671 unidades.

En términos absolutos, esto significa que en mayo de este año se matricularon 1.608 vehículos más que en el mismo periodo del año anterior.

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El desempeño de Antioquia estuvo en línea con la tendencia nacional. En mayo de 2026 se registraron 28.136 matrículas de vehículos nuevos en Colombia, lo que representó un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año anterior.

Entre tanto, en los primeros cinco meses del año, el mercado nacional alcanzó las 128.582 unidades matriculadas, un aumento de 48% respecto a 2025.

Antioquia sumó casi 25.000 vehículos nuevos entre enero y mayo

El crecimiento regional también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y mayo de 2026, Antioquia alcanzó 24.742 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un aumento de 55,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 15.946 unidades.

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En otras palabras, durante los primeros cinco meses del año se matricularon 8.796 vehículos más que en el mismo periodo del año pasado.

Las cifras confirman que el departamento mantiene uno de los mercados automotores más dinámicos del país, impulsando una parte importante de la recuperación nacional del sector.

Medellín y el Valle de Aburrá lideraron el crecimiento

La mayor parte de las matrículas registradas en Antioquia provino de Medellín y el Valle de Aburrá: durante mayo se matricularon 4.991 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento de 45% frente a mayo de 2025, cuando se registraron 3.442 unidades.

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Esto significa que se vendieron 1.549 vehículos más que en mayo del año anterior.

El comportamiento acumulado también muestra una expansión significativa. Entre enero y mayo se matricularon 23.369 vehículos nuevos en Medellín y el Valle de Aburrá, cifra superior en 56,1% a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 14.970 unidades.

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De esta manera, sumó 8.399 matrículas adicionales frente al mismo periodo del año anterior, consolidándose como el principal motor del crecimiento automotor en Antioquia.

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