En Antioquia se vendieron casi 25.000 carros nuevos en los primeros cinco meses de 2026

El mercado automotor continúa mostrando un fuerte dinamismo en Antioquia. Según cifras de Fenalco y la Andi, solo en mayo de 2026 se matricularon 5.279 carros nuevos en el departamento, lo que representa un crecimiento de 43,8% frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 3.671 unidades.

En términos absolutos, esto significa que en mayo de este año se matricularon 1.608 vehículos más que en el mismo periodo del año anterior.

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El desempeño de Antioquia estuvo en línea con la tendencia nacional. En mayo de 2026 se registraron 28.136 matrículas de vehículos nuevos en Colombia, lo que representó un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año anterior.

Entre tanto, en los primeros cinco meses del año, el mercado nacional alcanzó las 128.582 unidades matriculadas, un aumento de 48% respecto a 2025.