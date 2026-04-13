En Madrid y Liverpool se definen dos semifinalistas de la Champions League: este miércoles 15 de abril juegan los “Luchos”

La Uefa Champions League entra en su recta final. Entre el 14 y el 15 de abril se conocerán los clasificados a semifinales de la competencia. En los partidos de ida de los cuartos de final no existieron empates: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich, Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal, Barcelona 0-2 Atlético de Madrid y PSG 2-0 Liverpool. Los duelos de vuelta, este martes 14 de abril a las 2:00 p.m. en horario colombiano, son de alta tensión: los equipos en desventaja deberán remontar dos goles. En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Atlético de Madrid, dirigido por el “Cholo” Simeone, recibe al Barcelona con la intención de aguantar el resultado conseguido hace ocho días y sellar su paso a semifinales. La joven estrella del club culé, Lamine Yamal, calentó la previa del compromiso en conferencia de prensa: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas y motivado. Espero poder marcar la diferencia. Que el “Cholo” me haga algún favor y me ponga uno contra uno con alguno de sus jugadores”, mencionó el español-marroquí refiriéndose al técnico del Atleti, Diego Simeone.

El otro compromiso de este martes 14 de abril lo jugarán Liverpool y Paris Saint Germain. En la ida, los parisinos ganaron 2-0 con goles de Dembelé y Kvaratskhelia. En Anfield, los Reds de Arné Slot buscarán la remontada comandados por Mohamed Salah, que juega su última temporada en el equipo de Merseyside. PSG es el actual campéon de la Uefa Champions League. Su entrenador, Luis Enrique, no se fía de la ventaja: “Cuando juegas fuera de casa, contra un rival de este peso y en esta competición, es díficil. Anfield empujará”, dijo el español.

Los “Luchos” por la semifinal