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En Madrid y Liverpool se definen dos semifinalistas de la Champions League: este miércoles 15 de abril juegan los “Luchos”

Este martes 15 de abril empiezan las semifinales de la UEFA Champions League con los partidos entre Atleti vs. Barcelona y Liverpool vs. Psg. ¿Cuándo y cómo verlos?

  • Lamine Yamal es el llamado a comandar al FC Barcelona. FOTO: GETTY
    Lamine Yamal es el llamado a comandar al FC Barcelona. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 42 minutos
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La Uefa Champions League entra en su recta final. Entre el 14 y el 15 de abril se conocerán los clasificados a semifinales de la competencia. En los partidos de ida de los cuartos de final no existieron empates: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich, Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal, Barcelona 0-2 Atlético de Madrid y PSG 2-0 Liverpool.

Los duelos de vuelta, este martes 14 de abril a las 2:00 p.m. en horario colombiano, son de alta tensión: los equipos en desventaja deberán remontar dos goles. En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Atlético de Madrid, dirigido por el “Cholo” Simeone, recibe al Barcelona con la intención de aguantar el resultado conseguido hace ocho días y sellar su paso a semifinales.

La joven estrella del club culé, Lamine Yamal, calentó la previa del compromiso en conferencia de prensa: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas y motivado. Espero poder marcar la diferencia. Que el “Cholo” me haga algún favor y me ponga uno contra uno con alguno de sus jugadores”, mencionó el español-marroquí refiriéndose al técnico del Atleti, Diego Simeone.

El otro compromiso de este martes 14 de abril lo jugarán Liverpool y Paris Saint Germain. En la ida, los parisinos ganaron 2-0 con goles de Dembelé y Kvaratskhelia. En Anfield, los Reds de Arné Slot buscarán la remontada comandados por Mohamed Salah, que juega su última temporada en el equipo de Merseyside.

PSG es el actual campéon de la Uefa Champions League. Su entrenador, Luis Enrique, no se fía de la ventaja: “Cuando juegas fuera de casa, contra un rival de este peso y en esta competición, es díficil. Anfield empujará”, dijo el español.

Los “Luchos” por la semifinal

Luis Díaz y Luis Suárez tienen contextos diferentes, pero con el mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores elencos de la competición. Los Bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, tuvieron una semana histórica. En Liga de Campeones ganaron 1-2 (uno de los goles fue de Díaz) en el Santiago Bernabéu un partido en los 90 minutos después de 25 años, y en Bundesliga se convirtieron en el equipo que más goles anotó en una temporada, con 105 goles, que pueden aumentar.

Ahora el Bayern debe mantener la ventaja conseguida en Madrid cuando enfrente al Real Madrid en el Allianz Arena este miércoles 15 de abril a las 2:00 p.m. Por otro lado, los Leones de Lisboa buscarán la épica de la mano de Luis Suárez. El conjunto lisboeta cayó en el partido de ida ante Arsenal, 0-1 con gol de Kai Havertz.

Con la compañía de jugadores como el uruguayo Maximiliano Araujo, el volante danés Morten Hjulman y el extremo Francisco Trincao, el goleador samario del Sporting quiere remontar. El partido se juega también a las 2:00 p.m. hora de Colombia.

Todos los partidos de la Champions League son transmitidos en directo por Espn y Disney+.

Lea también: Además de Luis Díaz, estos colombianos también saben lo que es marcarle al Real Madrid

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