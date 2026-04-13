En Madrid y Liverpool se definen dos semifinalistas de la Champions League: este miércoles 15 de abril juegan los “Luchos”

La Uefa Champions League entra en su recta final. Entre el 14 y el 15 de abril se conocerán los clasificados a semifinales de la competencia. En los partidos de ida de los cuartos de final no existieron empates: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich, Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal, Barcelona 0-2 Atlético de Madrid y PSG 2-0 Liverpool.
Los duelos de vuelta, este martes 14 de abril a las 2:00 p.m. en horario colombiano, son de alta tensión: los equipos en desventaja deberán remontar dos goles. En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Atlético de Madrid, dirigido por el “Cholo” Simeone, recibe al Barcelona con la intención de aguantar el resultado conseguido hace ocho días y sellar su paso a semifinales.
La joven estrella del club culé, Lamine Yamal, calentó la previa del compromiso en conferencia de prensa: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas y motivado. Espero poder marcar la diferencia. Que el “Cholo” me haga algún favor y me ponga uno contra uno con alguno de sus jugadores”, mencionó el español-marroquí refiriéndose al técnico del Atleti, Diego Simeone.