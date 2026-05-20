A la cárcel Rashid Mazaheri, exarquero de la Selección de Irán, tras criticar públicamente al entonces líder Alí Jamenei

El exarquero de la selección nacional de fútbol iraní Mohammad Rashid Mazaheri ha sido encarcelado en su país después de publicar a principios de este año un mensaje muy crítico con el entonces líder supremo Alí Jamenei, denunció públicamente su esposa.
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La agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní, confirmó este miércoles 20 de mayo que Mazaheri se encuentra bajo arresto y señaló que había sido detenido después de intentar cruzar ilegalmente la frontera para salir del país.