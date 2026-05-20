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A la cárcel Rashid Mazaheri, exarquero de la Selección de Irán, tras criticar públicamente al entonces líder Alí Jamenei

El exarquero de Irán en el Mundial de Rusia 2018 se encuentra en un duro régimen de aislamiento en una prisión del noroeste del país, tras haber criticado en redes sociales al fallecido líder supremo a comienzos de este año.

  • El exguardameta de la selección nacional, Mohammad Rashid Mazaheri, fue encarcelado y aislado tras criticar abiertamente al régimen. FOTO: Getty
    El exguardameta de la selección nacional, Mohammad Rashid Mazaheri, fue encarcelado y aislado tras criticar abiertamente al régimen. FOTO: Getty
  • Mazaheri estuvo con su selección en el Mundial de Rusia 2018. FOTO: Tomada de redes sociales @rashid.mazaheri12
    Mazaheri estuvo con su selección en el Mundial de Rusia 2018. FOTO: Tomada de redes sociales @rashid.mazaheri12
  • Mohammad Rashid Mazaheri y su esposa. FOTO: Tomada de redes sociales
    Mohammad Rashid Mazaheri y su esposa. FOTO: Tomada de redes sociales
Agencia AFP
hace 4 horas
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El exarquero de la selección nacional de fútbol iraní Mohammad Rashid Mazaheri ha sido encarcelado en su país después de publicar a principios de este año un mensaje muy crítico con el entonces líder supremo Alí Jamenei, denunció públicamente su esposa.

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La agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní, confirmó este miércoles 20 de mayo que Mazaheri se encuentra bajo arresto y señaló que había sido detenido después de intentar cruzar ilegalmente la frontera para salir del país.

Mazaheri estuvo con su selección en el Mundial de Rusia 2018. FOTO: Tomada de redes sociales @rashid.mazaheri12
Mazaheri estuvo con su selección en el Mundial de Rusia 2018. FOTO: Tomada de redes sociales @rashid.mazaheri12

Mazaheri, tres veces internacional con Irán en categoría absoluta, formó parte del plantel convocado para el Mundial de Rusia 2018, pero su carrera con la selección estuvo casi por completo a la sombra del hombre que durante años fue el guardameta titular intocable del equipo, Alireza Beiranvand.

En febrero, después de las protestas masivas en enero y antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, publicó un mensaje en Instagram en el que calificó al anciano líder supremo Alí Jamenei de “capítulo oscuro y pasajero” de la historia de Irán.

Alí Jamenei murió en un ataque aéreo de la operación de Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra, el 28 de febrero. Según la web de información IranWire, que tiene su sede fuera del país persa, la casa de Mazaheri fue registrada el 25 de febrero.

La esposa del futbolista, Maryam Abdollahi, escribió este martes 19 de mayo en Instagram que su marido estaba ahora en prisión “en un aislamiento muy duro” en Urmia, en el noroeste de Irán.

“Rashid siempre ha defendido lo que creía que era lo correcto. Ahora está pagando el precio de esa valentía con un encarcelamiento en régimen de aislamiento”, explicó.

Según la agencia Mizan este miércoles, Mazaheri fue arrestado “después de intentar abandonar el país ilegalmente por la frontera occidental de Irán, cambiando su apariencia y sobornando a agentes fronterizos”.

Mohammad Rashid Mazaheri y su esposa. FOTO: Tomada de redes sociales
Mohammad Rashid Mazaheri y su esposa. FOTO: Tomada de redes sociales

El mundo del fútbol en Irán está en los últimos meses bajo escrutinio, en vísperas de la disputa del Mundial masculino de fútbol, donde sus primeros partidos en la fase de grupos están previstos en Estados Unidos.

Este mismo mes, las autoridades iraníes anunciaron la incautación de bienes del excapitán de la selección Ali Karimi, que está exiliado y es un férreo detractor de la República Islámica.

Voria Ghafouri, otro exfutbolista de la selección de Irán, fue detenido durante las protestas antigubernamentales de 2022, durante el Mundial de Catar de ese año. Miembro de la minoría kurdo-iraní, había denunciado la dureza de la represión contra los manifestantes.

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