Lo que se viene para la Selección Colombia antes del Mundial 2026

La Selección Colombia encara los próximos meses con la mirada puesta en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el 2025 lo terminó con un triunfo contundente frente a Australia (3-0), el equipo de Néstor Lorenzo aún no ha cerrado su calendario de cara a la cita mundialista de junio próximo.
Serán dos pruebas clave que se anticipan al debut mundialista de la Tricolor, y con rivales que no son nada fáciles; una de las selecciones candidatas para enfrentar a Colombia fue campeona del mundo. Estos encuentros serán claves para afinar detalles bajo presión. Le contamos cómo será el posible calendario en 2026.