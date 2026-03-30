Video | ¿Kylian Mbappé se burló de la Selección Colombia estando en la banca?

Incertidumbre ha causado la derrota de la Selección Colombia ante el combinado de Francia de cara al Campeonato Mundial de fútbol en Norteamérica. Aunque fue un amistoso, el encuentro dejó un sinsabor debido al juego de la Tricolor frente a un equipo francés con casi un 90 % de suplentes, lo que evidenció el bajo rendimiento del conjunto colombiano ante un rival que ha sido dos veces campeón del mundo: en 1998 como anfitrión y en 2018, en Rusia.

El partido de ayer terminó con goles del colombiano Jáminton Campaz (77’), un doblete de Désiré Doué (29’ y 56’) y uno de Marcus Thuram (41’). El sentimiento de tristeza es aún mayor porque la Selección ya venía de otra derrota contra Croacia, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en la defensa o la falta de delanteros que definan frente al arco.

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De todos los jugadores de la Tricolor se habló, pero especialmente del astro francés Kylian Mbappé, quien juega en el Real Madrid y que en este partido no fue titular. Las cámaras de televisión captaron los momentos en que Mbappé y otros compañeros se reían en medio de la derrota de Colombia, lo que generó dudas sobre si esa sonrisa correspondía a una burla o a una situación ajena al desarrollo del juego.