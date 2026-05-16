A Valentina la mataron en una bomba del Oriente antioqueño; cubrieron su cadáver con una bandera de Colombia

Mientras se encontraba trabajando en una estación de gasolina de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño, hombres armados en motocicleta le dispararon en varias ocasiones a Valentina Cardona Henao, de 24 años, ocasionándole la muerte al lado de las máquinas abastecedoras.
Quienes estaban en el sitio, para no dejar su cadáver expuesto, usaron una bandera de Colombia para cubrirlo.
Los hechos ocurrieron a las 7:43 de la noche del pasado viernes en la avenida Guillermo Gaviria Correa, de la zona urbana de este municipio.
De acuerdo con el reporte de los testigos, los homicidas llegaron a la estación y se ubicaron en la isla donde estaba Valentina. Sin mediar palabra le disparan en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.