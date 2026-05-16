¡Ya no más! Ganaderos y transportadores anuncian paro por caos en plataforma del ICA

Los productores ganaderos y los transportadores de animales en pie a nivel nacional han declarado un cese de actividades indefinido a partir del próximo martes 19 de mayo de 2026.
La movilización, que promete paralizar las principales sedes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), surge como respuesta a los persistentes problemas tecnológicos y administrativos derivados de la implementación de la plataforma SINIGAN V6.
Bajo la consigna “¡Exigimos respuestas Ya!”, los manifestantes se darán cita a partir de las 8:00 a. m. en todas las oficinas del ICA a nivel nacional, exigiendo soluciones definitivas a una problemática que mantiene en jaque la economía de las regiones ganaderas.
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