Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial, tiene nuevo equipo; ¿donde dirigirá?

El caboverdiano Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, fue nombrado el martes entrenador del RS Berkane, apenas un mes después de haber llevado a su país a dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

Bajo la batuta del seleccionador de 56 años y en su primera participación mundialista, los Tiburones Azules superaron la fase de grupos del Mundial 2026, tras empatar en especial contra la futura campeona España 0-0.

En los duelos de eliminación directa, Cabo Verde aguantó hasta la prórroga pero terminó inclinándose contra Argentina (3-2), que alcanzaría después de la final.

El RS Berkane destacó en su página de Facebook haber apostado por Bubista “después del éxito en su etapa precedente como seleccionador de Cabo Verde”.

La Federación de Fútbol de Cabo Verde todavía no ha anunciado haber separado del seleccionador.

El RS Berkane fue subcampeón de Marruecos la temporada pasada y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones africana.

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