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Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial, tiene nuevo equipo; ¿donde dirigirá?

El director técnico hizo historia con su país en Norteamérica 2026 y levantó interés de varios clubes alrededor del mundo

  • Bubista ya escribió su nombre en la historia de los mundiales. FOTO: X fcfcomunica
    Bubista ya escribió su nombre en la historia de los mundiales. FOTO: X fcfcomunica
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El caboverdiano Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, fue nombrado el martes entrenador del RS Berkane, apenas un mes después de haber llevado a su país a dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

Bajo la batuta del seleccionador de 56 años y en su primera participación mundialista, los Tiburones Azules superaron la fase de grupos del Mundial 2026, tras empatar en especial contra la futura campeona España 0-0.

En los duelos de eliminación directa, Cabo Verde aguantó hasta la prórroga pero terminó inclinándose contra Argentina (3-2), que alcanzaría después de la final.

El RS Berkane destacó en su página de Facebook haber apostado por Bubista “después del éxito en su etapa precedente como seleccionador de Cabo Verde”.

La Federación de Fútbol de Cabo Verde todavía no ha anunciado haber separado del seleccionador.

El RS Berkane fue subcampeón de Marruecos la temporada pasada y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones africana.

Conozca: ¿No hay vacantes en el fútbol? Técnicos de primer nivel sin equipo escuchan ofertas

Los números de Bubista en Cabo Verde

Pedro Leitao se dirigió a la selección caboverdiana en 68 partidos, ganó 31 duelos, cayó en 21 ocasiones y empató 16 juegos. Bubista quedará siempre en la historia de Cabo Verde, no solo por el aporte a la selección, sino también al fútbol local.

En su país se dirigió a 4 equipos distintos: Mindelense, Sporting da Praia, Batuque y en dos ocasiones estuvo al frente de Académica do Mindelo. Ahora tendrá el reto de salir campeón del fútbol africano con el RS Berkane.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Bubista, el nuevo entrenador del RS Berkane?
Bubista es el nombre deportivo de Pedro Leitao Brito, un entrenador caboverdiano de 56 años. Se hizo ampliamente reconocido por dirigir a la selección de Cabo Verde y llevarla a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¿Qué logró Bubista con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026?
Bubista condujo a Cabo Verde a superar la fase de grupos en su primera participación mundialista. Posteriormente, el equipo fue eliminado en los dieciseisavos de final por Argentina tras perder 3-2 en la prórroga.
¿Por qué el RS Berkane contrató a Bubista como entrenador?
El RS Berkane explicó que su contratación responde al exitoso trabajo que realizó al frente de la selección de Cabo Verde. Su desempeño en el Mundial 2026 fue uno de los principales argumentos para confiarle el proyecto deportivo.

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