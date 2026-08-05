Veedurías denuncian a los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau de mover contratos y nombramientos en Ecopetrol

La Red de Veedurías de Colombia y la Veeduría por la Verdad y la Justicia pusieron en duda el nombramiento de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol, tras la salida de Ricardo Roa, el pasado 30 de julio. Las dos organizaciones aseguran haber recibido denuncias sobre posibles relaciones o intereses alrededor de esa designación. Según ambas veedurías, “esos vínculos podrían comprometer la transparencia, la independencia administrativa y el manejo del patrimonio público de la petrolera estatal”. El nombre que repiten en sus alertas es el mismo, el llamado clan o “Cartel de los Catalanes”. Puede leer: Nuevos audios sacuden a Ecopetrol: expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau Pablo Bustos, cabeza de la Red de Veedurías de Colombia, lo advirtió desde el 23 de julio. Ese mismo día, la junta directiva de Ecopetrol sesionaba para tomar decisiones. “Se trataría de indagar por las presuntas relaciones entre la junta directiva y su presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, con lo que hoy se hace llamar el clan de ‘Los Catalanes’”, dijo Bustos. Las veedurías ya pidieron a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisar el caso. El asunto gana peso porque el grupo señalado ya había aparecido antes junto al presidente, Gustavo Petro; a Verónica Alcocer, quien fue la primera dama; al condenado Carlos Caicedo, y a un presunto direccionamiento de contratos dentro de la misma Ecopetrol.

Quiénes son Xavier Vendrell y Manuel Grau

Medios como La Silla Vacía, El Tiempo e incluso EL COLOMBIANO ya documentaron que un grupo de ciudadanos españoles, catalanes de origen, recibió beneficios por su cercanía con Petro y Verónica Alcocer. Los dos nombres que más se repiten son Xavier Vendrell y Manuel (Manel) Grau. Ambos fueron nacionalizados colombianos durante el actual Gobierno. Vendrell es un exdirigente político catalán que participó en la campaña presidencial de Petro en 2022 y se convirtió en uno de sus asesores más cercanos. Grau, por su parte, mantiene una relación cercana con sectores del Gobierno y llegó a integrar la junta directiva de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

La cercanía con Petro viene desde 2015, cuando era alcalde de Bogotá. La Silla Vacía revisó más de 300 correos electrónicos de esa época que muestran cómo Grau y Vendrell usaban su acceso a la administración distrital para abrir espacios de negocio con entidades públicas y contratistas. En esos correos, Grau les contaba a sus socios en España que estaba aprovechando su cercanía con la Alcaldía para impulsar proyectos empresariales. Grau es descrito además como amigo cercano de Verónica Alcocer, mientras que Vendrell fue el estratega detrás de la red de testigos electorales que Petro armó en la campaña de 2022 para hacer un conteo paralelo de sus votos.

Los primeros contratos: de la fachada de ETB a la Carrera Séptima

Los correos revisados por La Silla Vacía muestran que Vendrell y Grau participaron en varias empresas que recibieron contratos gracias a su gestión. Desde que Petro llegó a la Alcaldía, los catalanes buscaron entrar en publicidad institucional, arreglos de infraestructura pública, gasoductos, recolección de basuras y proyectos inmobiliarios. Entre los casos puntuales aparece la renovación de la fachada de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un contrato que la Contraloría Distrital cuestionó, además de otras contrataciones con la misma empresa. También figuran el evento de rendición de cuentas de la Alcaldía, un proyecto de torre comercial en San Victorino que nunca se construyó y la difusión de contenidos de la administración distrital. En varios de esos negocios aparece el nombre de Josep Canals, otro catalán que actuó como intermediario y que Petro mencionó como asesor de la peatonalización de la Carrera Séptima. En los correos de esa época, Grau y sus socios se referían a Petro con un apodo: “Messi”, según reveló La Silla Vacía. Entérese: Denuncian al catalán Manuel Grau, amigo de Verónica Alcocer, por presunta estafa de $4.900 millones Los mismos correos mencionan un plan para construir la nueva sede de la Alcaldía de Santa Marta, cuando Carlos Caicedo gobernaba esa ciudad y se acercaban las elecciones regionales. Grau consideraba clave que ganara el sucesor de Caicedo para que el proyecto avanzara. En las conversaciones sobre ese negocio también aparecen el empresario Eduardo Noriega y la exministra de Vivienda Catalina Velasco. El proyecto tenía un costo calculado de $95.000 millones y una ganancia esperada de $29.000 millones. El 28 de mayo de ese año, según un correo de Grau, la propuesta llegó formalmente al despacho de Caicedo. El proyecto nunca se ejecutó, pero sí hubo un evento público en el que Caicedo mostró los renders del diseño. Esos diseños llevaban el logo de BCQ, una constructora de Barcelona ligada al grupo de los catalanes. Aunque la Alcaldía no se construyó, los catalanes sí lograron quedarse con otro contrato en Santa Marta. En 2017 participaron en un negocio con Interaseo, la empresa que maneja la concesión de recolección de residuos sólidos en esa ciudad.

Expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau.

La llegada a Ecopetrol y el nombre de Ricardo Roa

El salto de los catalanes hacia el sector energético de Colombia habría ocurrido a través de una empresa llamada Applus. Según La Silla Vacía, con ella habrían buscado negocios con la Empresa de Energía de Bogotá (GEB) en la época en que Ricardo Roa estaba al frente de esa compañía. El antecedente más reciente dentro del Grupo Ecopetrol es una investigación de La Silla Vacía de 2024, que reveló un presunto intento de direccionar contratos y nombramientos dentro de Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de la petrolera. El nombre señalado en ese episodio es el del empresario Danilo Romero, quien fue contratista de PDVSA y también movió los hilos del sector petrolero en Colombia. Gregorio Grau, socio de Danilo Romero, aparece vinculado a una empresa llamada Colenergy Group SA, constituida en Panamá y ligada a Romero. Danilo Romero, a su vez, es compadre del presidente Petro, pagó el viaje que el entonces presidente electo hizo con toda su familia a Florencia, Italia, tras ganar las elecciones de 2022. Según una grabación revelada por La Silla Vacía, un empresario le aseguró a un directivo de Cenit que Romero hacía parte de un grupo interesado en “mover puestos” y “pagar compromisos” de campaña desde la compañía. El directivo rechazó el ofrecimiento, grabó la reunión y presentó una denuncia ante la línea ética de Ecopetrol.

Tanto Romero como Alexander Cadena, presidente de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, negaron su participación en esa reunión o conocer los ofrecimientos que allí se plantearon, y afirmaron que sus nombres se usaron sin autorización. La investigación agrega que Romero mantiene una relación cercana con Petro desde hace más de dos décadas, cuando fue financiador de su campaña a la Alcaldía de Bogotá, y su esposa, Carolina Plata, es amiga de la primera dama. El presidente Petro, por su parte, negó conocer cualquier relación comercial entre Romero y los Grau, así como una posible injerencia de Romero en Cenit o en otras empresas del Grupo Ecopetrol. En contexto: “Él se la robó”: amigo catalán de Petro se habría quedado con los 500 millones que ‘Papá Pitufo’ quería meter a la campaña

El caso Hocol: la denuncia del expresidente Luis Enrique Rojas

La controversia sumó un nuevo capítulo reciente con revelaciones de El Tiempo. El expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, Luis Enrique Rojas aseguró haber recibido una propuesta que atribuye a Manuel Grau sobre nombramientos dentro de esa compañía. Según el testimonio que Rojas entregó a la Fiscalía, Grau le habría planteado sostener respaldos políticos a cambio de facilitar cargos para determinadas personas dentro de la organización. Rojas afirma que rechazó cualquier petición que no cumpliera con los procedimientos internos y los requisitos técnicos de la empresa. Esas declaraciones ya hacen parte de un expediente que se suma a otras investigaciones abiertas contra directivos y exdirectivos del Grupo Ecopetrol por presunto tráfico de influencias.

El expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, Luis Enrique Rojas.

Otra denuncia conocida públicamente apunta a un contrato marco relacionado con necesidades operativas de las refinerías de Barrancabermeja y Reficar. La periodista D’Arcy Quinn reportó en La FM que, alrededor de ese proceso, existirían disputas internas sobre el momento de adjudicación y presiones para acelerar la decisión antes de un cambio de administración. En esa controversia también apareció mencionado el nombre de Manuel Grau, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes de una actuación irregular de su parte. Por ahora, las denuncias sobre Ecopetrol, Cenit, Hocol y el contrato de las refinerías siguen en etapa de verificación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Siga leyendo: Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras Por otro lado, las polémicas alrededor del “Cartel de los Catalanes” traspasan las fronteros de la petrolera estatal. Distintas investigaciones periodísticas reseñaron la participación de empresas y proyectos ligados a Grau y Vendrell en sectores como aseo, construcción, consultoría y gestión pública. Manuel Grau enfrenta además una denuncia por presunta estafa presentada ante la Fiscalía por varios empresarios colombianos, quienes aseguran haberle entregado recursos por cerca de $4.900 millones. Grau niega esas acusaciones y el caso permanece bajo análisis de las autoridades.