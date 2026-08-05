Veedurías denuncian a los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau de mover contratos y nombramientos en Ecopetrol

La Red de Veedurías de Colombia y la Veeduría por la Verdad y la Justicia pusieron en duda el nombramiento de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol, tras la salida de Ricardo Roa, el pasado 30 de julio.
Las dos organizaciones aseguran haber recibido denuncias sobre posibles relaciones o intereses alrededor de esa designación.
Según ambas veedurías, “esos vínculos podrían comprometer la transparencia, la independencia administrativa y el manejo del patrimonio público de la petrolera estatal”. El nombre que repiten en sus alertas es el mismo, el llamado clan o “Cartel de los Catalanes”.
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Pablo Bustos, cabeza de la Red de Veedurías de Colombia, lo advirtió desde el 23 de julio. Ese mismo día, la junta directiva de Ecopetrol sesionaba para tomar decisiones. “Se trataría de indagar por las presuntas relaciones entre la junta directiva y su presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, con lo que hoy se hace llamar el clan de ‘Los Catalanes’”, dijo Bustos.
Las veedurías ya pidieron a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisar el caso. El asunto gana peso porque el grupo señalado ya había aparecido antes junto al presidente, Gustavo Petro; a Verónica Alcocer, quien fue la primera dama; al condenado Carlos Caicedo, y a un presunto direccionamiento de contratos dentro de la misma Ecopetrol.