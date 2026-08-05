El fútbol colombiano se unió por Eduardo Emilio Vilarete tras su intervención quirúrgica

El fútbol colombiano mostró este miércoles un gesto de respaldo y gratitud hacia Eduardo Emilio Vilarete.

El histórico delantero recibió en la Clínica Los Nogales, en Bogotá, la visita del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, y del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Carlos Mario Zuluaga, luego de una intervención quirúrgica que, según el reporte de su familia, resultó exitosa.

Vilarete fue sometido a la amputación de su pierna izquierda tras padecer cáncer (sarcoma), como lo expresó su hija Angélica Vilarete en entrevista con Gol Caracol.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Federación Colombiana de Fútbol, el exintegrante de la Selección Colombia presenta una evolución favorable tras el procedimiento médico, una noticia que llevó tranquilidad al entorno del balompié nacional.

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Durante el encuentro, Jesurun y Zuluaga transmitieron un mensaje de fortaleza y acompañamiento al exfutbolista samario, al tiempo que le expresaron el reconocimiento de todo el fútbol profesional nacional por el legado que dejó dentro de las canchas.

“La Federación Colombiana de Fútbol, en nombre de su Comité Ejecutivo, expresa sus más sinceros deseos por una pronta, completa y satisfactoria recuperación para nuestro querido goleador”, señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.

La DIMAYOR también destacó que los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano se unieron al mensaje de solidaridad para Vilarete y extendieron su respaldo a sus familiares y seres queridos durante este momento de salud.