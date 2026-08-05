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Polémica en el deporte argentino: El rugbista Tomás Albornoz fue suspendido por intimidar a un árbitro

La estrella de los Pumas y del Toulon, Tomás Albornoz, recibió este miércoles una dura sanción por parte de World Rugby tras atentar contra el árbitro australiano Angus Gardner en una final. Este es el tiempo de la sanción.

  • La suspensión deja al reconocido rugbista argentino Tomás Albornoz fuera del apertura de tres test matches fundamentales y del arranque del rugby francés. FOTO: Captura de video de redes sociales de ESPN y AFP
    La suspensión deja al reconocido rugbista argentino Tomás Albornoz fuera del apertura de tres test matches fundamentales y del arranque del rugby francés. FOTO: Captura de video de redes sociales de ESPN y AFP
  • Momento en que Tomás Albornoz habría tenido el tenso encuentro con el árbitro del partido. FOTO: Captura de video de ESPN
    Momento en que Tomás Albornoz habría tenido el tenso encuentro con el árbitro del partido. FOTO: Captura de video de ESPN
Agencia AFP
hace 2 horas
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El reconocido deportista argentino Tomás Albornoz fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por haber tenido una actitud “intimidante” hacia un árbitro, anunció este miércoles 5 de agosto la entidad World Rugby.

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El apertura del Toulon no podrá disputar con los Pumas los test matches contra Sudáfrica el 8 de agosto y contra Australia el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Momento en que Tomás Albornoz habría tenido el tenso encuentro con el árbitro del partido. FOTO: Captura de video de ESPN
Momento en que Tomás Albornoz habría tenido el tenso encuentro con el árbitro del partido. FOTO: Captura de video de ESPN

Cumplirá luego su último partido de sanción en la visita de La Rochelle al Toulon, el 12 de septiembre, por la segunda jornada del campeonato de Francia, precisó World Rugby. Para perderse un total de cuatro partidos.

En los últimos segundos del partido Inglaterra-Argentina del Campeonato de Naciones 2026, el 18 de julio, el árbitro australiano Angus Gardner anuló un try sobre el final de Bautista Delguy que podría haberle dado el empate a los Pumas en caso de conversión. Inglaterra ganó finalmente por 31-24.

Según contaron las autoridades tras la investigación, Albornoz se precipitó entonces hacia el árbitro y tuvo que ser contenido primero por un miembro del cuerpo técnico y luego por un compañero.

Ante la comisión de disciplina, el rugbista Albornoz reconoció que “su comportamiento, tomado en su conjunto, fue intimidante”, indicó la World Rugby en su comunicado.

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Este tipo de incidente es normalmente castigado con seis partidos de suspensión, pero la sanción del argentino de 28 años se redujo debido a que se comprometió a presentar disculpas públicas y privadas por escrito y a que su historial disciplinario estaba limpio hasta ahora.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué partidos se perderá Tomás Albornoz por la sanción de World Rugby?
Tomás Albornoz no podrá jugar los test matches de los Pumas contra Sudáfrica (8 de agosto) y Australia (29 de agosto y 5 de septiembre). Además, cumplirá su última fecha de suspensión el 12 de septiembre en el partido de La Rochelle contra Toulon, por la segunda jornada del campeonato de Francia (Top 14).
¿Por qué sancionó World Rugby a Tomás Albornoz?
El apertura fue sancionado por mantener una actitud “intimidante” hacia el árbitro australiano Angus Gardner tras la finalización del partido entre Inglaterra y Argentina. Albornoz encaró al juez al término del encuentro y tuvo que ser contenido por un miembro del cuerpo técnico y por un compañero de equipo.
¿Qué desató la reacción de Tomás Albornoz contra el árbitro Angus Gardner?
La protesta del jugador ocurrió en los últimos segundos del partido cuando el árbitro anuló un try sobre la hora a Bautista Delguy. Dicho try, de haber sido convertido, le habría dado el empate a la selección argentina frente a Inglaterra, partido que finalmente terminó 31-24 a favor de los ingleses.

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