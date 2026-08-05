¿Camilo Vargas y Ospina le dirán adiós al arco de Colombia? Conozca a los posibles relevos para 2030

Pasada la Copa del Mundo de 2026, todo indica que David Ospina y Camilo Vargas le dirán adiós al arco de la Selección Colombia. Durante los últimos 17 años, alguno de los dos defendió a la Tricolor y ahora es el turno de otros talentos, de los cuales algunos ya tienen una experiencia previa en el conjunto nacional.
«La posición de arquero hoy en día depende mucho de lo que quiera el técnico, aunque en Colombia siempre hemos tenido grandes exponentes», afirmó el exarquero antioqueño Jhon «Lento» Hernández.