Del odio al amor: Brayan León se perderá el Clásico ante Nacional en su mejor momento, ¿por qué?

En el fútbol casi todo es imprevisible. Este es un deporte en el que las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Aunque muchas veces, para que las transformaciones se den, se requiere tiempo. El delantero del DIM, Brayan León Muñiz, puede dar fe de eso.
Durante la tarde del 13 de julio de 2025, apenas 14 días después de que el Medellín perdió la final del Apertura contra Santa Fe, el atacante bolivarense tuvo un desencuentro con varios hinchas rojos que, airados, le reprochaban por la derrota que enterró la ilusión de la séptima estrella. León no estaba en la cancha, sino en el palco del Atanasio. Recién había regresado de una semana de vacaciones entre Turbaco, Bolívar, y Cartagena. Estaba cerca de irse al Real Salt Lake de la MLS. Faltaba poco para que el negocio se cerrara. Por eso no jugó ni estuvo entre los convocados.