Brayan León Muñiz y Facundo Batista vivieron su redención en el Atanasio, ¿por qué?

Un clásico no es un partido más. Siempre hay un tinte especial. La ciudad se detiene. Por 90 minutos —o más, como ocurrió en este duelo porque la lluvia obligó a postergar el inicio—, y por ese tiempo, tan largo, tan corto, no importa nada más.
Este domingo, desde las tres de la tarde, empezó la fiesta en el estadio. Los hinchas del DIM, que era local, comenzaron a llegar en chivas, bajando desde el occidente, como si vinieran de San Javier, desde las 3:00 p. m. Los de Nacional, por su parte, se acercaron al escenario deportivo desde las 4, cuando empezaron a verse aglomeraciones en la plazoleta contigua al Metro.