¿En cuáles municipios de Antioquia todavía se hacen corralejas y peleas de gallos? Tienen hasta 2028 para acabarlas, por orden de la Corte

Un fallo histórico de la Corte Constitucional de esta semana ha decretado la prohibición de las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos en todo el territorio colombiano. Aunque la tauromaquia formal ya estaba en un declive terminal en Antioquia, donde desde hace varios años las plazas de toros quedaron en el olvido o se transformaron, esta decisión judicial significara una transformación cultural y económica en numerosos municipios del departamento que aún mantienen vivas las corralejas y las peleas de gallos. La prohibición no será de aplicación inmediata, sino que se diferirá por un período de tres años, entrando en vigor el 22 de julio de 2027. Puede leer: A Caucasia y otros cinco municipios de Antioquia se les acabó la guachafita con las corralejas: se acabarán por decisión de la Corte A diferencia de las corridas, las corralejas no estaban en declive en algunos municipios de Antioquia, sino que persistían como una manifestación cultural y económica arraigada, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca y Urabá. Su origen, ligado a la ganadería y las fiestas patronales, les dio un carácter masivo y popular, lo que las ha hecho más difíciles de erradicar. Es precisamente en estos municipios donde el fallo de la Corte Constitucional tendrá su impacto más directo y necesario. Sin embargo, hay que decir que los municipios de Antioquia que aún sostenían estas prácticas cruelas, a menudo lo hacían burlando descaradamente las normativas departamentales y nacionales.

Las de Caucacia, por ejemplo, no eran solo las más populares, sino las más crueles y peligrosas, no solo para los animales si no para sus asistentes. Por ejemplo, las más recientes, celebradas en los primeros días de este año, dejaron un saldo de siete caballos muertos y 27 personas heridas. Las imágenes de animales agonizando, sin ayuda tras ser atacados por toros estresados y maltratados, se viralizaron, mientras la administración municipal, poco hizo y dijo, ignorando incluso una orden pública del presidente Gustavo Petro para suspender actos con maltrato animal. Para colmo, la Gobernación de Antioquia denunció que la Alcaldía de Caucasia intentó ”engañar a la administración departamental” al enviar reportes falsos sobre la ausencia de muertos o heridos. En esta misma subregión, El Bagre y Nechí también mantuvieron activas estas festividades, con El Bagre realizando corralejas a mitad de año, donde decenas de vaquillas fueron sometidas a estrés y el incesante ruido de la pólvora. En el Urabá, municipios como Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá persistieron en esta práctica. En años recientes, en Arboletes, Nechí y Necoclí, incluso reactivaron las corralejas defendiendo supuestas medidas de seguridad y bienestar animal, a pesar de haberlas cancelado en años anteriores. En San Pedro de Urabá, por su parte, nunca se detuvieron. La Corte ha sido inequívoca al afirmar que ”no existe ninguna garantía en la naturaleza de estas actividades que esté en sintonía con la protección animal”.