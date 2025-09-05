¿En cuáles municipios de Antioquia todavía se hacen corralejas y peleas de gallos? Tienen hasta 2028 para acabarlas, por orden de la Corte

Un fallo histórico de la Corte Constitucional de esta semana ha decretado la prohibición de las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos en todo el territorio colombiano.
Aunque la tauromaquia formal ya estaba en un declive terminal en Antioquia, donde desde hace varios años las plazas de toros quedaron en el olvido o se transformaron, esta decisión judicial significara una transformación cultural y económica en numerosos municipios del departamento que aún mantienen vivas las corralejas y las peleas de gallos.
La prohibición no será de aplicación inmediata, sino que se diferirá por un período de tres años, entrando en vigor el 22 de julio de 2027.
A diferencia de las corridas, las corralejas no estaban en declive en algunos municipios de Antioquia, sino que persistían como una manifestación cultural y económica arraigada, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca y Urabá. Su origen, ligado a la ganadería y las fiestas patronales, les dio un carácter masivo y popular, lo que las ha hecho más difíciles de erradicar. Es precisamente en estos municipios donde el fallo de la Corte Constitucional tendrá su impacto más directo y necesario.
Sin embargo, hay que decir que los municipios de Antioquia que aún sostenían estas prácticas cruelas, a menudo lo hacían burlando descaradamente las normativas departamentales y nacionales.