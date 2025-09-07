Identificaron a una de las víctimas del doble homicidio en la autopista Medellín-Bogotá, en Marinilla

La aguda confrontación entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo en Marinilla, Oriente antioqueño, tuvo uno de sus picos más álgidos este sábado, cuando ocurrió un doble asesinato en la autopista Medellín-Bogotá. Las primeras indagaciones darían cuenta que los fallecidos pertenecerían al Clan del Golfo, según fuentes del caso, los cuales habrían sido atacados por integrantes del grupo armado proveniente de Bello.
El ataque ocurrió en horas de la tarde en el kilómetro 37 de este corredor nacional, a la altura del sector El Corralito, donde hombres armados a bordo de una moto les dispararon a dos personas que iban en otra moto, provocándoles la muerte a ambas, a una en el sitio y a la otra cuando era trasladada por Bomberos Marinilla al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.