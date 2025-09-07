Identificaron a una de las víctimas del doble homicidio en la autopista Medellín-Bogotá, en Marinilla

La aguda confrontación entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo en Marinilla, Oriente antioqueño, tuvo uno de sus picos más álgidos este sábado, cuando ocurrió un doble asesinato en la autopista Medellín-Bogotá. Las primeras indagaciones darían cuenta que los fallecidos pertenecerían al Clan del Golfo, según fuentes del caso, los cuales habrían sido atacados por integrantes del grupo armado proveniente de Bello. El ataque ocurrió en horas de la tarde en el kilómetro 37 de este corredor nacional, a la altura del sector El Corralito, donde hombres armados a bordo de una moto les dispararon a dos personas que iban en otra moto, provocándoles la muerte a ambas, a una en el sitio y a la otra cuando era trasladada por Bomberos Marinilla al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.

Quien murió en el sitio fue identificado como Cristian Rodríguez García, de 30 años, oriundo del corregimiento Puerto Romero, de Puerto Boyacá, Magdalena Medio boyacense. Junto a él murió un hombre de nacionalidad venezolana, del cual no ha trascendido su identidad plena, pero se sabía que le decían Borojó. Entérese: Disputas del Clan del Golfo y El Mesa calientan a dos municipios del Oriente antioqueño y a Bello Ambos serían presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo y supuestamente habrían llegado desde el Magdalena Medio a este municipio para controlar el microtráfico y las extorsiones en esta parte del Oriente antioqueño, situación que habría dado pie a confrontaciones con la banda El Mesa, que desde Bello llegaron con los mismos intereses.

De hecho, cuando los investigadores judiciales realizaron las inspecciones a los cadáveres de las víctimas, se encontraron con que al lado de una de ellas había varias dosis de estupefacientes, las cuales serían para ser comercializadas en todo el Oriente antioqueño, razón por la cual fueron abordados por los de la otra moto para ser asesinados. Le puede interesar: Las 11 disputas que mantienen grupos armados en las subregiones de Antioquia Los registros judiciales de los fallecidos darían cuenta que uno de ellos tenía antecedentes por falsedad marcaria y porte y tráfico de estupefacientes, mientras que el otro tendría registros por violencia intrafamiliar. Desde la Alcaldía de Marinilla informaron que “las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de un hecho violento que se registró este sábado en la autopista Medellín–Bogotá”.