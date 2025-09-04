La curiosa conversación sobre inmortalidad que tuvieron Xi Jinping y Putin durante su encuentro en China

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tuvieron una curiosa conversación que fue captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín.
En unas escenas muy simbólicas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la plaza de Tiananmen. En ese recorrido, los mandatarios hablaron sobre la inmortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida.
Lea aquí: ¿Mensaje a Trump? Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asistió a la parada militar china en nombre de Maduro
“Hoy en día (...) 70 años”, dijo el presidente chino hablando en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial CCTV.