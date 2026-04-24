Video | Brasil lanzó emotiva campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho

La Confederación Brasileña de Fútbol lanzó su campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho, como preámbulo del Mundial de Norteamérica en el que la Canarihna espera lograr su sexto título mundial.

“Hay cosas que no se explican. Se sienten. Es en el pecho donde vive la historia. Las victorias, las superaciones, los momentos que hicieron que Brasil sea Brasil. Y es de ahí que nace la fuerza para volver a creer”, así describe la CBF el lema de su campaña para el Mundial.

Brasil que es pentacampeón de las Copas Mundiales de la FIFA de 1958, 1962, 1970, 1994, y 2002, espera ahora en Norteamérica volver a lo más alto del podio y alcanzar su sexta corona como monarca del fútbol.

Para lograrlo la CBF hace un llamado para que todos se unan a la Canarihna para juntos luchar por otro título, tras 24 años de sequía.