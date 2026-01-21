Luis Díaz vuelve a la Champions: ¿a qué horas y dónde ver el partido que podría meter al Bayern a los octavos?

La UEFA Champions League vuelve a abrirle la puerta a Luis Díaz y, con ella, a una historia que había quedado en pausa desde noviembre. Aquella noche en Francia, frente al PSG, el colombiano fue figura con un doblete, pero también protagonista de una acción que cambió el rumbo de su torneo: una expulsión temprana que lo dejó fuera de competencia por varias jornadas. Hoy, con la sanción cumplida y el Allianz Arena como escenario, “Lucho” regresa justo cuando el Bayern Múnich está a un paso de asegurar su lugar entre los 16 mejores de Europa.
Los últimos minutos de Díaz en la Champions datan del 4 de noviembre, en el recordado duelo ante el campeón francés. Fue un partido de contrastes: el guajiro brilló con dos goles decisivos, pero se marchó expulsado antes del final del primer tiempo por una entrada desde atrás sobre Achraf Hakimi. El lateral marroquí sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo —de la que ya se recuperó— y la acción derivó en una sanción severa para el colombiano.