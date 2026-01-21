Luis Díaz vuelve a la Champions: ¿a qué horas y dónde ver el partido que podría meter al Bayern a los octavos?

La UEFA Champions League vuelve a abrirle la puerta a Luis Díaz y, con ella, a una historia que había quedado en pausa desde noviembre. Aquella noche en Francia, frente al PSG, el colombiano fue figura con un doblete, pero también protagonista de una acción que cambió el rumbo de su torneo: una expulsión temprana que lo dejó fuera de competencia por varias jornadas. Hoy, con la sanción cumplida y el Allianz Arena como escenario, “Lucho” regresa justo cuando el Bayern Múnich está a un paso de asegurar su lugar entre los 16 mejores de Europa. Los últimos minutos de Díaz en la Champions datan del 4 de noviembre, en el recordado duelo ante el campeón francés. Fue un partido de contrastes: el guajiro brilló con dos goles decisivos, pero se marchó expulsado antes del final del primer tiempo por una entrada desde atrás sobre Achraf Hakimi. El lateral marroquí sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo —de la que ya se recuperó— y la acción derivó en una sanción severa para el colombiano.

Inicialmente, la UEFA castigó a Díaz con tres fechas, lo que lo dejó fuera de los partidos ante Arsenal (3-1) y Sporting de Portugal (3-1). El Bayern presentó un recurso de apelación buscando reducir la sanción. La respuesta tardó más de lo esperado y generó molestia en el club bávaro, pero finalmente el organismo europeo determinó bajar el castigo a dos jornadas, ya cumplidas por el jugador. El camino, entonces, quedó despejado para su regreso al máximo torneo continental. El equipo dirigido por Vincent Kompany llega al compromiso en un momento sólido. Marcha segundo en la tabla de la Champions League, con 15 puntos de 18 posibles, y su única derrota en toda la temporada —sumando todas las competiciones— fue ante el Arsenal, actual líder del certamen. Los números respaldan el proyecto y confirman al Bayern como uno de los equipos más regulares de la campaña 2025/26. Un triunfo este miércoles 21 de enero frente al Union Saint-Gilloise de Bélgica le permitirá al conjunto alemán clasificarse directamente a los octavos de final, a falta de una fecha para el cierre de la fase de liga. El rival, por su parte, llega a Múnich con la obligación de ganar si quiere mantener vivas sus opciones de acceder al play-off previo a los octavos. El equipo belga, líder en su torneo local, ha tenido un recorrido irregular en Champions: dos victorias (ante Galatasaray y PSV) y cuatro derrotas, para un total de seis puntos que lo ubican en la posición 27, todavía dentro de la pelea por el repechaje.

En lo individual, el regreso de Luis Díaz también invita al optimismo. El colombiano atraviesa una de sus mejores temporadas en Europa. En la 2025/26 acumula 25 partidos, 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones, con 24 participaciones directas de gol y 2.054 minutos en cancha. Su impacto ofensivo es constante y determinante. En la Bundesliga ha disputado 17 encuentros, con nueve goles y 10 asistencias, cifras que lo convierten en una pieza clave del esquema de Kompany y en el quinto máximo goleador del torneo alemán. En Champions League, registra tres goles en cuatro partidos, con un promedio de 0,75 por encuentro, todos anotados en el primer tiempo. Pasada la mitad de la temporada, Díaz se acerca a mejorar sus mejores registros en el fútbol europeo. En liga suma nueve anotaciones, aún lejos de los 14 que marcó con el Porto en la 2021/22, pero con margen suficiente para superarlas. En asistencias, ya casi duplica lo hecho en la campaña anterior, en la que fue campeón con Liverpool. En Champions, además, ya igualó la marca de tres goles lograda con los reds la temporada pasada.