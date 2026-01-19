Bayern Múnich iguala un récord histórico en la Bundesliga en la era de Luis Díaz

El sábado 17 de enero de 2026, el Bayern extendió su racha invicta a 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el campeonato alemán tras golear 5-1 al Leipzig. Con ese resultado, el conjunto bávaro igualó el segundo invicto más largo de su historia en la Bundesliga, una marca que se remontaba a la temporada 1988-1989, cuando el club dominaba el fútbol germano bajo una estructura que hoy ya es parte de su legado.

La temporada 2025-2026 ya ocupa un lugar especial en la memoria del Bayern Múnich. No solo representa el inicio de Luis Díaz con la camiseta del gigante bávaro, sino que también ha quedado marcada por un registro histórico que el club no alcanzaba desde finales de la década de los ochenta. En medio de un curso cargado de expectativas y exigencia, el equipo alemán volvió a escribir su nombre en los libros dorados de la Bundesliga.

Para encontrar la última caída del Bayern en la Bundesliga hay que retroceder hasta marzo de 2025, cuando cayó en condición de local frente al Bochum. Aquella derrota, lejos de convertirse en un punto de quiebre negativo, fue el inicio de una reacción contundente. Desde entonces, el equipo comenzó a construir una seguidilla de resultados positivos que se ha sostenido durante gran parte del nuevo ciclo deportivo, consolidando una identidad basada en la regularidad, la contundencia y el control de los partidos.

Esta racha histórica coincide, además, con la primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich. Aunque el invicto es consecuencia de un trabajo colectivo sólido, el extremo colombiano ha sido parte activa del proceso en un curso que ya es especial para la institución. Su presencia refuerza la imagen de un equipo equilibrado, profundo en ataque y consistente en cada línea, capaz de sostener un alto nivel competitivo jornada tras jornada.

Pero el logro no se queda solo en la igualdad de una marca antigua. El Bayern quedó posicionado para superar un récord que llevaba más de tres décadas intacto. Así lo explicó el propio club al analizar el calendario inmediato:

Esta es la segunda mejor racha de la historia del club: entre 1988 y 1989, no perdió en 27 partidos consecutivos de la Bundesliga, solo superada por la racha de 53 partidos entre 2012 y 2014 en esta competición.

La seguidilla actual ya se instala entre las más relevantes de toda la historia del Bayern Múnich. Solo el legendario tramo de 53 partidos invicto entre 2012 y 2014 —una era dorada que marcó al fútbol europeo— supera lo conseguido hasta ahora en la temporada 2025-2026. Un dato que dimensiona el nivel de excelencia que el equipo ha alcanzado en esta etapa.