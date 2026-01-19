Bayern Múnich iguala un récord histórico en la Bundesliga en la era de Luis Díaz

La temporada 2025-2026 ya ocupa un lugar especial en la memoria del Bayern Múnich. No solo representa el inicio de Luis Díaz con la camiseta del gigante bávaro, sino que también ha quedado marcada por un registro histórico que el club no alcanzaba desde finales de la década de los ochenta. En medio de un curso cargado de expectativas y exigencia, el equipo alemán volvió a escribir su nombre en los libros dorados de la Bundesliga.
El sábado 17 de enero de 2026, el Bayern extendió su racha invicta a 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el campeonato alemán tras golear 5-1 al Leipzig. Con ese resultado, el conjunto bávaro igualó el segundo invicto más largo de su historia en la Bundesliga, una marca que se remontaba a la temporada 1988-1989, cuando el club dominaba el fútbol germano bajo una estructura que hoy ya es parte de su legado.