x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bayern Múnich iguala un récord histórico en la Bundesliga en la era de Luis Díaz

Con Luis Díaz en su primera temporada, el Bayern Múnich igualó una marca que no lograba desde 1989.

  • En la imagen aparecen Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. FOTO BAYERN MUNICH
    En la imagen aparecen Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. FOTO BAYERN MUNICH
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
bookmark

La temporada 2025-2026 ya ocupa un lugar especial en la memoria del Bayern Múnich. No solo representa el inicio de Luis Díaz con la camiseta del gigante bávaro, sino que también ha quedado marcada por un registro histórico que el club no alcanzaba desde finales de la década de los ochenta. En medio de un curso cargado de expectativas y exigencia, el equipo alemán volvió a escribir su nombre en los libros dorados de la Bundesliga.

El sábado 17 de enero de 2026, el Bayern extendió su racha invicta a 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el campeonato alemán tras golear 5-1 al Leipzig. Con ese resultado, el conjunto bávaro igualó el segundo invicto más largo de su historia en la Bundesliga, una marca que se remontaba a la temporada 1988-1989, cuando el club dominaba el fútbol germano bajo una estructura que hoy ya es parte de su legado.

Para encontrar la última caída del Bayern en la Bundesliga hay que retroceder hasta marzo de 2025, cuando cayó en condición de local frente al Bochum. Aquella derrota, lejos de convertirse en un punto de quiebre negativo, fue el inicio de una reacción contundente. Desde entonces, el equipo comenzó a construir una seguidilla de resultados positivos que se ha sostenido durante gran parte del nuevo ciclo deportivo, consolidando una identidad basada en la regularidad, la contundencia y el control de los partidos.

Esta racha histórica coincide, además, con la primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich. Aunque el invicto es consecuencia de un trabajo colectivo sólido, el extremo colombiano ha sido parte activa del proceso en un curso que ya es especial para la institución. Su presencia refuerza la imagen de un equipo equilibrado, profundo en ataque y consistente en cada línea, capaz de sostener un alto nivel competitivo jornada tras jornada.

Pero el logro no se queda solo en la igualdad de una marca antigua. El Bayern quedó posicionado para superar un récord que llevaba más de tres décadas intacto. Así lo explicó el propio club al analizar el calendario inmediato:

Esta es la segunda mejor racha de la historia del club: entre 1988 y 1989, no perdió en 27 partidos consecutivos de la Bundesliga, solo superada por la racha de 53 partidos entre 2012 y 2014 en esta competición.

La seguidilla actual ya se instala entre las más relevantes de toda la historia del Bayern Múnich. Solo el legendario tramo de 53 partidos invicto entre 2012 y 2014 —una era dorada que marcó al fútbol europeo— supera lo conseguido hasta ahora en la temporada 2025-2026. Un dato que dimensiona el nivel de excelencia que el equipo ha alcanzado en esta etapa.

Hoy, con 27 partidos sin perder, el Bayern no solo mira al presente con confianza, sino también al pasado con respeto y al futuro con ambición. Para Luis Díaz, este contexto representa un escenario ideal en su primera campaña en Alemania: competir en un equipo que gana, que domina y que deja huella en la historia del club más grande del país.

El camino aún es largo y el reto mayúsculo. Alcanzar la cifra mítica de los 53 partidos invictos sigue siendo un sueño lejano, pero no imposible. El equipo de Vincent Kompany sabe que todavía queda mucho por recorrer, aunque la ilusión está viva y cada jornada sin derrota alimenta la ambición.

Rachas históricas del Bayern Múnich en Bundesliga

Bayern 2012-2014: 53 partidos invicto

Bayern 2025-2026: 27 partidos invicto

Bayern 1988-1989: 27 partidos invicto

Temas recomendados

Bayern Múnich
Futbolistas en el exterior
alemania
Luis Díaz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida