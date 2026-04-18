Luis Díaz ya es campeón virtual, con el Bayern, de la Bundesliga; Dortmund perdió de nuevo

El Borussia Dortmund cayó derrotado 2-1 en el campo del Hoffenheim, este sábado en la 30ª jornada de la Bundesliga, una segunda derrota consecutiva que le da al Bayern de Múnich, del colombiano Luis Díaz, una primera oportunidad de título este domingo.

Esta sería la segunda conquista del guajiro con el elenco germano, al que llegó en junio de 2025, año en el que se consagró en la Supercopa de ese país y tras llegar procedente del Liverpool, una salida que aún lamentan en Inglaterra, sobre todo por el buen presente del jugador suramericano.

Con 64 puntos en su casillero, el Borussia Dortmund terminará la temporada con un máximo de 76 puntos si gana sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga que restan, es decir, el total actual del Bayern.

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Los jugadores de Vincent Kompany quedarán por tanto matemáticamente fuera del alcance del BVB y serán campeones si suman un punto este domingo (10:30 a.m.) en casa contra el Stuttgart.

Pero con una diferencia general de goles ampliamente favorable (+78 contra +30), los 76 puntos deberían ser más que suficientes para que los muniqueses terminen en la primera posición al final de la temporada.

El sábado, el Dortmund encajó su segunda caída seguida, una semana después de perder en su propio Westfalenstadion contra el Bayer Leverkusen (1-0).

Encajó dos penales transformados por Andrej Kramaric (minutos 42 y 90+8), mientras que Serou Guirassy había empatado para el Dortmund en la recta final (87’).

Lo de Bayern es sorprendente esta temporada. Liderado en la zona de ofensiva por Díaz, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise, acaba de eliminar en cuartos de final de la Champions al Real Madrid, serie en la que Lucho anotó en los dos partidos. Ahora, ante el PSG desde el 28 de abril, buscará dar otro paso de calidad. Por lo pronto, ante Stuttgart, espera sellar de una vez la Bundesliga a su favor.

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