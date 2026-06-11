El anfitrión Canadá buscará su primera victoria en un Mundial: debuta ante Bosnia

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes (2:00 p.m.) en la primera jornada del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo en el que los coanfitriones quieren materializar la ilusión de todo un país para encontrar su primera victoria en una Copa del Mundo, mientras el combinado bosnio, en su segunda participación en esta clase de certámenes, buscará mostrar e imponer el crecimiento de su fútbol.
El BMO Field de Toronto (Canadá) acogerá el partido inaugural de esta zona, una de las más igualados de todo el torneo, integrada a la vez por Suiza y Catar. En esta terna, los coanfitriones quieren dejar atrás su pobre rendimiento en Qatar 2022 y México 1986, sus únicos dos participaciones previas y en las que no lograron pasar de la primera fase.
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Y es que Canadá no logró ni un solo triunfo en esos dos Mundiales que ha disputado, por lo que quiere estrenar su casillero y transformar el cartel de promesa que suele portar en los últimos años, gracias a una generación atractiva, en el de selección competitiva. Ante su afición, el combinado norteamericano quiere dar un paso adelante y dejar de ser ese proyecto prometedor eterno en la Concacaf.