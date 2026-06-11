Cuestionado exsecretario de Daniel Quintero fue designado para coordinar empalme de Savia Salud

Uno de los más cuestionados y cercanos exfuncionarios de Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín fue designado por la Superintendencia Nacional de Salud para coordinar la devolución de la EPS Savia Salud a la región.
La situación salió a flote este jueves, luego de que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia entregara una nueva actualización de cómo avanza este proceso.
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El funcionario en cuestión es Jhonatan Estiven Villada, quien a comienzos de mayo pasado ya había generado controversia por ser uno de los alfiles de Quintero que estaban aterrizando en la Supersalud a pesar de sus antecedentes.