Cuestionado exsecretario de Daniel Quintero fue designado para coordinar empalme de Savia Salud

Uno de los más cuestionados y cercanos exfuncionarios de Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín fue designado por la Superintendencia Nacional de Salud para coordinar la devolución de la EPS Savia Salud a la región. La situación salió a flote este jueves, luego de que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia entregara una nueva actualización de cómo avanza este proceso. Le puede interesar: Empalme de Savia Salud irá hasta finales de junio, anunció el alcalde de Medellín El funcionario en cuestión es Jhonatan Estiven Villada, quien a comienzos de mayo pasado ya había generado controversia por ser uno de los alfiles de Quintero que estaban aterrizando en la Supersalud a pesar de sus antecedentes.

Junto a Villada, otros controvertidos exfuncionarios como Esteban Restrepo, Juan David Duque y Sergio Andrés López Muñoz también han llegado a ese ente. Jhonatan Villada es uno de los exfuncionarios más polémicos del pasado periodo de gobierno en Medellín. Lea también: Harían auditoría forense a Savia Salud cuando la reciban de manos del Gobierno Nacional: “está quebrada” Su trayectoria en el Distrito comenzó por lo menos desde el 4 de febrero de 2020, cuando fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Hospital General de Medellín y, de acuerdo con fuentes al interior de esa institución, fue uno de los funcionarios claves en varias modificaciones que se efectuaron al Manual de Contratación, que habrían abierto la puerta para la llegada de empresas cuestionadas.

Según denunciaron entonces sindicatos y organizaciones ciudadanas, dentro de los cambios más polémicos estaba por ejemplo el permiso para hacer adiciones de hasta el 50% en el valor de los contratos.

Tras su paso por el Hospital General, Villada fue escalando posiciones y fue nombrado secretario general, desde donde se encargó de liderar los casos judiciales más sensibles. Siga leyendo: Antioquia retoma control de Savia Salud: en manos de Petro, las deudas de la EPS se dispararon 106% Posteriormente, y pese a no tener conocimientos especializados en el sector de los servicios públicos, Villada luego fue llevado a EPM a liderar los procesos jurídicos e incluso a ejercer en algunos momentos como gerente encargado. Tras el fin de la era Quintero, Villada también pasó por la Aeronáutica Civil (pese a tampoco tener experiencia en ese sector), luego pasó por ISA en los tiempos de Jorge Carrillo, hasta aterrizar en la Supersalud recientemente.