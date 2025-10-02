Sigue la expectativa por la presentación oficial del balón del Mundial 2026; esto es lo que se ha filtrado

La expectativa de los amantes del fútbol mundial está centrada en lo que será la presentación del balón oficial de la cita de 2026.

Aunque hay mucho hermetismo con el tema, Fifa anunció que este jueves 2 de octubre es el día en el que se va a mostrar el balón que utilizarán las selecciones clasificadas a la cita de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Sobre el nuevo balón se sabe que llevará el nombre de Trionda y será fabricado por Adidas.

Su diseño incluye una base blanca y los colores representativos de los tres países organizadores: rojo por Canadá, verde por México y azul por Estados Unidos.

Además, incorpora símbolos nacionales como la hoja de arce, el águila y las estrellas.